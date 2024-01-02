何以“先鋒”？——專訪茅獎作家東西

（來源：新華網） 中評社北京1月2日電／據新華社報導，他本姓田，名代琳，出生於廣西河池天峨縣穀裡屯。後來，他考入師專，走出大山，走上文學之路……



2023年8月，第11屆茅盾文學獎揭曉，5部獲獎長篇小說中，他的《回響》在列。



30年前開始寫小說時，他便以“東西”為筆名，有種打破常規的先鋒意識。先鋒、探索、創新……成為他文學創作的關鍵詞。



何以“先鋒”？在與記者的對談中，他娓娓道來。



堅持，終獲“回響”



獲得茅獎前，《回響》已經以影視劇的方式被大眾知曉。它講述了女警冉咚咚既要偵破凶案又要偵破感情謎團，兩條線上的心理較量同時展開，纏繞碰撞，引發“回響”。



“《回響》採用了類型小說推理加嚴肅文學寫心理的技法，希望借類型小說之‘殼’，行純文學之‘實’。”東西透露，從構思到完成，小說用時數年。此前，他的《耳光響亮》《後悔錄》《篡改的命》都曾角逐茅盾文學獎，但都鎩羽而歸。“是不斷地改變、突破，才有了今天的《回響》。”



4年僅評5部長篇小說，本屆茅獎競爭之激烈不言而喻。評論界認為，構思奇巧、故事性突出是《回響》勝出的關鍵，正如茅盾文學獎頒獎詞所稱，小說“以富於認識和表現能力的藝術形式，探索當代城市生活的精神狀況”。



東西告訴記者，十多年前他就想寫一部關於情感推理的長篇，但並未動筆。“寫作不僅是技術問題，還包括你的歷練，包含你的命運以及由命運刺激而成的思想，仿佛煲湯，得用文火慢慢熬。”



“生活的複雜性需要複雜的寫作技術去照亮。我想我正走在這條寫作的道路上。”東西認為，這次獲獎是對他30年來堅持寫作和創新的肯定。

