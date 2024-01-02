柯強硬回應　藍白沒得談啦！還談什麼？

民眾黨2024正副候選人柯文哲、吳欣盈。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月2日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨侯友宜喊話“6點協議仍算數，若當選一定成立聯合政府。”藍白之間還有得談嗎？台灣民眾黨2024候選人柯文哲2日強硬回應，沒得談了啦，還談什麼？到底國民黨是誰在做決定？黨主席朱立倫不是說堅壁清野嗎？請侯先跟朱討論完再來講。



2024大選進入最後階段，多數民調顯示藍綠纏鬥，但居三的柯文哲還是擁有超過2成以上的實力，侯近期遂對柯頻頻釋出善意動作，有意拉攏柯文哲支持者助自己的選舉一臂之力。侯友宜日前接受網路節目專訪表達，無論外界認為當時的6點協議現在算不算數，但他講過的一定算數，更強調聯合政府，他一定勢在必行。



台灣民眾黨2日上午召開“全台大車掃”記者會，出席者包括柯文哲、吳欣盈、柯競選總幹事黃珊珊、民眾黨“立委”邱臣遠、賴香伶、新北市議員陳世軒、不分區“立委”候選人黃國昌、吳春城、徐瑞希、林國成、張啟楷等人。



柯文哲會後接受媒體訪問表示，請先搞清楚，到底國民黨是誰在做決定的？朱立倫不是說堅壁清野嗎？侯友宜又跑出來講這種話，他對國民黨最大疑問就是，國民黨裡面公公婆婆太多，請侯友宜先跟朱立倫討論完再來講。



媒體追問，藍白之間還有得談嗎？柯文哲說，沒得談了啦，還談什麼？