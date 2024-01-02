澳門：文旅“火”、人流“旺”、消費“熱”

2023年12月31日，旅客在澳門議事亭前地游覽。（來源：新華社） 中評社北京1月2日電／據新華社報導，跨年晚會熱力四射，街道上人流如織、門庭若市……步入2024年的澳門，鋪展出一幅生機勃勃、溫暖祥和的畫卷。



跨年之夜，多項多姿多彩的文娛活動在澳門展開。由澳門特區政府文化局主辦，旅遊局、市政署及澳門廣播電視股份有限公司協辦的“2023澳門除夕倒數演唱會”和“2023氹仔除夕倒數晚會”，於12月31日晚上分別在澳門西灣湖廣場和龍環葡韵舉行。踏入2024年一刻，璀璨絢麗的煙花在旅遊塔頂上綻放，點亮新一年的澳門夜空。



當晚，江蘇衛視跨年演唱會第七次在澳門舉行。晚會圍繞“用奮鬥點亮幸福”這一主題，用一個個精彩紛呈的節目將新年氣氛烘托到高潮。



“這是我第一次來澳門，‘演藝之都’果然名不虛傳。”從重慶專程趕來觀看演出的大學生小孫說。



在新的一年來臨之際，各地遊客蜂擁來澳感受節日氣氛，各口岸人頭攢動。據澳門特區政府旅遊局數據，2023年入境旅客約223萬人次，日均量7.7萬人次，恢復至2019年七成水平。此外，2023年12月31日入境旅客達17530人次，為2023年及疫情後單日入境旅客新高。



旅遊局表示，自2023年澳門全面恢復通關，入境旅客持續攀升，旅遊業復甦理想並繼續向好，反映出澳門作為“世界旅遊休閑中心”的吸引力，旅客游澳信心充足。



在澳門老城區，店面大都換上了喜氣洋洋的新年裝飾，許多店內人聲鼎沸，一些手信店結賬隊伍更排到了門外。位於高士德地區的一家金店店員告訴記者，從聖誕節開始生意一直都很好，港澳本來就有過年買黃金的傳統，這幾日遊客增多，更拉高了業績。



由旅遊局主辦的“2023幻彩耀濠江”於2023年12月2日至2024年2月25日期間在澳門7個地區的34個地點展示，合力打造多項浪漫繽紛的燈光裝置、光雕表演和互動裝置，以炫目迷人的光影投射照亮全城，打造獨一無二的大型夜間樂園。

