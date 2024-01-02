綠李妍慧批柯炒地皮　當場被問夫家500筆地

民進黨召開記者會，包括民進黨發言人張志豪（右）、新竹市議員曾資程（中）、前新竹市議員李姸慧出席。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月2日電（記者 黃筱筠）民調封關前，賴清德競選總部與民進黨繼續追打中國國民黨候選人侯友宜文化大學凱旋苑與台灣民眾黨候選人柯文哲炒農地的問題。但民進黨找來前新竹市議員李妍慧質疑柯文哲炒地皮，卻被媒體質疑過去擔任公職時，財產申報夫家土地部分高達500多筆。李妍慧說，“我現在不是候選人沒有擔任公職”，“我不知道用什麼身份要回應你”，所有財產申報大部分、99%是夫家的地，要投資養地都可以，但是要公開揭露。



民進黨今天召開“大說謊家，炒地P”記者會，包括民進黨發言人張志豪、新竹市議員曾資程、前新竹市議員李姸慧出席。



李妍慧去年沒有競選新竹議員連任，原本是希望競選新竹市“立委”，但黨中央最後提名學者林志潔，原本代表湧言會爭取不分區“立委”提名，但都沒有成功爭取到，民進黨最後在湧言會派系提名林楚茵擔任不分區“立委”。



張志豪批評，柯文哲日前“總統”候選人辯論會，被質疑在新竹農地違法養地出租遊覽車收租金，柯文哲再搬出家人當擋箭牌並哽咽，對於相關問題，至今交代不清楚。另柯文哲妹妹柯美蘭也買3200坪農地，聲稱是為父親蓋佛堂，但為何要買農地？柯氏兄妹應該“正直誠信”，不要面對爭議就推給爸爸。



曾資程更出示相關資料佐證，揭露直指柯文哲原先購買農地的實情，根本就是要等未來都市計劃開發，再檢視過去半年，“內政部”實價登錄資料隆恩段附近一帶成交價格已有漲價的趨勢，甚至從一些土地仲介近期對話中，也已明顯感受到柯家購買農地所帶來周邊土地炒作效應，印證柯家發大財的投資門道。



媒體詢問李妍慧申報財產時有家族土地就有35頁，土地超過500筆，好幾筆土地高達新台幣上千億元，家族就可能涉及養地還批評柯文哲養地？