香港：沙頭角擴大開放　旅客興奮深度游

左圖：沙頭角第二階段開放計劃昨日展開，保安局局長鄧炳強帶團參觀，並與參觀者在中英街花園合影留念。右圖：已申請禁區證的遊客，除了中英街外，可到訪沙頭角邊境禁區內其他地方。（來源：大公報） 中評社香港1月2日電／據大公報報導，沙頭角在元旦起實施第二階段開放，每日最多1000名遊客可在申請禁區證後，到訪除了中英街以外的整個沙頭角邊境禁區，每日開放700名旅行團旅客及300名個人旅客名額。昨日，不少旅客都迫不及待在沙頭角拍照打卡和品嘗當地美食，亦有當區居民期望翻新後的沙頭角可吸引更多旅客到訪，令沙頭角繁榮起來。



保安局局長鄧炳強昨日早上到沙頭角，他表示出入沙頭角的公共交通已加強，會適時檢討計劃的名額。有到訪旅客期望可開放中英街參觀，鄧炳強表示中英街因沒有實體分隔，暫時未有計劃開放，會在下一步再作研究。



元旦日陽光燦爛，第二階段開放的沙頭角以全新面貌迎接每日最多共1000名已申請禁區證的旅客進入觀光。昨日早上10時許，陸續有旅行團進入禁區範圍游覽，包括導游工會會員。有導游表示，以往旅客在沙頭角第一期開放時，只可到訪碼頭一帶，無法深入瞭解區內特色，在進一步開放後旅客可深入瞭解沙頭角，例如代表以往區內風貌的新樓街等。現時與沙頭角一渠之隔的中英街仍未開放，早上有不少居住在中英街的居民，從與沙頭角相隔一堵墻的玻璃窗，向到訪沙頭角的遊客，親切地揮手打招呼和“畀like”、“畀心心”等。



居民：讓更多人加深認識沙頭角



本身是當區居民的沙頭角故事館館長李先生表示，對沙頭角第二階段開放感到很興奮，因為第一階段只開放旅客參觀碼頭，第二階段開放可以讓旅客在沙頭角進行深度游。沙頭角故事館在2017年成立，他說：“已等了七年，期望遊客透過我們的導賞瞭解沙頭角的演變”，他們在一個月前開放預約導賞團，現時每逢周末都有約20人參與導賞團。他又提到沙頭角鄰近中英街，以往長時間的封閉，令沙頭角充滿神秘感，現在可由沙頭角居民及導賞團帶領遊客瞭解中英街的歷史和背後的故事，政府亦協助翻新沙頭角的設施和增設了多個景點，例如中英街花園、火車頭公園等，有助吸引更多遊客前來瞭解沙頭角。他又說現時到訪沙頭角的遊客大多數較年長，希望未來有更多學生和年輕人前來沙頭角參觀，可作為學生學習國民教育的其中一種實地考察的教材。



保安局局長鄧炳強昨日早上帶領青年團體到沙頭角參觀。鄧炳強其後見傳媒表示，他和很多市民和本地居民聊天，很開心昨日安排非常順利，沒有混亂情況出現。他提到沙頭角有很多景點，包括中英街花園有一個了望台可以看見中英街的情況，市中心亦有一個活化了的消防局，至於沙頭角郵局則有多款沙頭角的明信片，可以蓋沙頭角的印章。

