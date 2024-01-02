高質量發展踐悟｜提高依規依紀依法履職能力

浙江省永康市紀委監委探索建立“審訓協同”體系，通過開展專崗輪訓、跟案實戰、案情研討等方式，提升紀檢監察幹部履職本領。圖為該市紀委監委召開典型案件專題研討會，對案情進行全案回顧和復盤分析。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京1月2日電／據中央紀委國家監委網站報導，二十屆中央紀委二次全會強調，要增強鬥爭本領，加強全員培訓和實戰訓練，深化紀檢監察基礎理論研究，不斷提高依規依紀依法履職能力，練就善於鬥爭的硬脊梁、鐵肩膀、真本事。實踐中，如何提高紀檢監察幹部依規依紀依法履職能力，切實保障監督執紀執法工作質效？我們採訪了三位地方紀委監委主要負責同志。



加強思想淬煉、政治歷練、實踐鍛煉、專業訓練，提升運用法治思維、法治方式開展工作的能力



記者：依規依紀依法履行職責，是推進新時代紀檢監察工作高質量發展的必然要求。請結合實踐談談，提升依規依紀依法履職能力，採取了哪些務實管用的措施？



吳燕：我們把深化全員培訓作為提升紀檢監察幹部依規依紀依法履職能力的重要抓手，形成學、練、比、評一體化的教育培訓模式。實踐中，制定年度幹部學習教育計劃，著眼不同層次、不同類別幹部學習培訓需求，打造“請進來、走出去”的培訓模式，提高培訓頻次和質量。如，定期組織“八婺清風”大講壇、派駐機構“業務精進”大講壇，邀請市審計局、檢察院、法院等有關部門領導上門授課；有針對性地舉辦領導幹部能力提升班、清廉金華建設專題培訓班等，最大限度滿足分層分類培訓需求，打造立體式能力培養鏈條。同時，建立審訓協同機制，圍繞監督執紀、審查調查、巡察監督等重點工作，有序安排幹部跨部門、跨條線開展頂崗鍛煉，推動以案代訓、實戰練兵。為確保學習成效，我們定期組織開展紀法技能比武，常態化舉辦紀檢監察綜合業務、審查調查業務“大比武”，開展優秀案件評比、檢舉控告辦理質量集中評審等活動，以賽促學、以賽促練、以賽提能，不斷提高紀檢監察幹部運用法治思維和法治方式開展工作的能力，努力成為紀法皆通的專才。



李妍：我們始終將強化依規依紀依法履職作為推動紀檢監察工作高質量發展的重要任務，堅持用好深學習、實調研、抓落實工作方法，持續加強規範化、法治化、正規化建設，不斷提升紀檢監察幹部依規依紀依法履職能力水平。實踐中，我們抓住加強幹部隊伍建設的重要契機，把開展主題教育與教育整頓有機結合起來，以政治引領提升依規依紀依法履職能力。堅持學習培訓與實踐鍛煉同向而行，制定紀檢監察幹部教育培訓規劃，2023年以來自辦培訓班11期，培訓幹部1525人次。組織開展案件質量提升行動，定期發布模擬案例，進行模擬案卷大比武，有效提升幹部業務素養。有序組織青年幹部到信訪接待、審查調查、政治巡察等一線歷練，在實戰中強化法治意識、增強鬥爭本領。將制度建設作為治本之舉，細化落實政治監督、問題線索處置、辦案安全等措施辦法，共制定出台各類制度40件，修訂完善制度11件，清理廢止制度45件，初步形成涵蓋組織體制、職責履行、工作協調、自身建設等方面的制度規範。在實現制度“瘦身增效”的基礎上，開展法規制度執行不到位問題專項整治，發現並督促整改問題219個，進一步強化制度的剛性約束。

