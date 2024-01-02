貴州：專項整治享樂奢靡歪風頑疾

（來源：新民網） 中評社北京1月2日電／據中央紀委國家監委網站報導，“銅仁市鄉村振興局原黨組成員、副局長龔朝清多次收受管理服務對象所送高檔酒水、高檔香煙等禮品和禮金，安排使用公款購買高檔酒水、高檔香煙用於違規接待，其還存在其他違紀違法問題，受到開除黨籍、開除公職處分……”近日，貴州省紀委監委公開通報一批享樂主義、奢靡之風典型案例，釋放對享樂奢靡歪風露頭就打，對隱形變異“四風”問題新動向時刻防範的強烈信號。



違規吃喝背後往往存在拉關係、請托辦事、利益交換，甚至搞小圈子、小團夥等政治問題。貴州省紀委監委持續深入開展作風問題整治專項行動，對違規吃喝、違規收送禮品禮金、違規發放津補貼及背後的腐敗問題強化監督檢查，對不收斂不收手，頂風違紀、心無所畏者加大懲治力度，強化警示震懾，並把發現問題、推動整改、完善制度貫通起來，進一步扎緊制度籠子，築牢作風堤壩。



針對享樂主義、奢靡之風問題隱形變異、反彈回潮，貴州各級紀檢監察機關不斷順應形勢變化，創新工作方式，以信息化手段助力監督檢查，找准作風問題的突出表現和新情況新動向，推動作風建設走深走實。黔東南州紀委監委聚焦管好“關鍵少數”，加強與各級領導班子成員特別是“一把手”約談提醒的同時，採取大數據信息對比，對違規吃喝問題線索清倉起底，深挖細查變著法子“吃空函”以及躲進私人會所、企業食堂吃喝等問題。近日，遵義市習水縣紀委監委到三岔河鎮開展集中警示教育，以該鎮天水池村原黨支部書記、村委會主任吳某案現身說法、以案示警。吳某工作日午間在食堂組織飲酒，酒後駕駛機動車發生交通事故，被公安機關當場查獲，受到開除黨籍處分。該縣紀委監委強化“室組地”聯動協作，組建4個專項監督組，綜合運用碼上監督、“群眾直通車”、民生監督平台等，深入開展違規吃喝專項整治，持續加固中央八項規定堤壩。



貴州各級紀檢監察機關注重對典型問題深入剖析、找准根源，著力查找制度漏洞短板，深化制度機制改革，堅決斬斷由風及腐鏈條，持續淨化政治生態。省紀委監委派駐省國資委紀檢監察組通過分析省管國企違反中央八項規定精神問題表現，把查糾整改與建章立制一體推進，督促省國資委制定貴州省國資委監管企業執行中央八項規定精神“零報告”管理暫行辦法等管理制度37項。興義市馬嶺街道原黨工委書記劉某多次收受管理服務對象禮品禮金和高檔酒水，並由風及腐，最後被開除黨籍、開除公職。針對該案，興義市紀委監委制發紀律檢查建議，推動馬嶺街道黨工委完善幹部管理、財務審批管理等制度機制9項，並組織黨員幹部觀看懺悔視頻、召開以案促改民主生活會，持續做實案件查辦“後半篇文章”，在紀法震懾和政策感召下，5名黨員幹部主動交代違規收受禮品禮金問題。