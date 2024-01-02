援湯農業專家唐匯勇獲“卓越領導力獎”

湯加農林食品部部長佛赫為唐匯勇組長頒發獎狀和獎金。（來源：援湯加第六期農業技術援助項目組） 中評社北京1月2日電／據人民網報導，近日，在湯加農林食品部系統2023年度總結表彰大會上，援湯加第六期農業技術援助項目專家組組長唐匯勇榮獲湯加農林食品部2023年度卓越領導力獎——優秀項目協調人，成為大會受到表彰的九位先進個人中唯一外國人。湯加農林食品部部長佛赫親自為唐匯勇組長頒發獎狀和獎金，並與專家組合影留念。



在致辭中，佛赫表示，中方農業專家組與農林食品部及其下屬單位均建立了密切而良好的工作關係，組長唐匯勇作為“項目協調人”，起到了不可或缺的作用。唐匯勇熟悉湯加農業狀況，在工作開展中與湯方相處融洽，並能夠高質量地推動項目工作順利進行。



佛赫相信，在中國政府的支持下，通過中國專家和湯加農林食品部的共同努力，中湯農業合作必將達到一個新的高度，湯加人民都將受益。湯加農林食品部首席執行官維裡亞米·曼努博士表示，中國援湯農業項目在湯加推廣的種禽繁養、人工授精等技術符合湯加農業發展的需要，受到了湯加政府和民眾的廣泛認可和熱烈歡迎，為湯加民眾帶來了看得見、摸得著、實實在在的好處。曼努對中國援湯農業技術援助項目自成立以來所做的工作及為湯加帶來的社會效益表示高度的贊許和感謝。



2008年至今，中國政府對湯加塔布島提供了共六期農業技術援助，對瓦瓦烏島提供了共五期農業技術援助，累計派遣80名中國農業專家赴湯加執行援外任務。在中國農業專家多年的辛勤努力下，中國援湯農業項目已成為中湯友好的象徵，“小而美”民生工程在湯加深入實施、深入人心，展示了中國先進農業技術水平和中湯農業合作成果。