國際觀察：阿拉伯國家中文教育新氣象

學著用中文書寫自己姓名的埃及兒童們。（來源：埃及希克邁特文化集團） 中評社北京1月2日電／據人民網報導，早在上世紀50年代，中文教育就進入了阿拉伯國家——埃及（1954年）、突尼斯（1977年）、毛里塔尼亞（1987年）和蘇丹（1993年），陸續在大學里開辦中文教育。“一帶一路”倡議提出後，隨著中阿關係日益深化，中文教育在阿拉伯國家同樣也邁上了新台階。據統計，截至2022年10月，已有15個阿拉伯國家在高校開設中文院系，13個阿拉伯國家建有20所孔子學院、2個孔子課堂。近年來，阿拉伯國家中文教育不僅在規模及數量上出現了前所未有的發展，還呈現了新特點和創新發展。



學中文的初始年齡越來越小



與過去以大學生為主要教授對象的中文教育相比，目前阿拉伯學生們能更早開始接觸漢語教育。2003年，突尼斯成為第一個把中文納入高中教育和高考科目的阿拉伯國家。隨後，2019年，沙特將中文作為第二外語納入教學課程，並要求所有中學將周日和周一的第四個教學時段專門分配給中文教學。同樣，2019年起，阿聯酋在境內100所學校開辦漢語班，從小學一年級起教授漢語，直到高三。截至2022年底，阿聯酋共有158所公立中小學開設中文課程，學生人數超過5.4萬人。2022年9月，埃及教育部也啟動了試點項目，將漢語作為選修外語納入全國12所中學的課程。



賽義達·阿姆利是筆者認識的一名突尼斯漢語老師，在中學從事中文教育已有15餘年。她觀察到，近年來，隨著中國影響力不斷提升，突尼斯人越來越重視中文，希望自己的孩子可以在中學甚至從小學起學中文。“我剛參加工作時，想學中文的突尼斯學生比較少。而現在，孩子們對中文更有興趣了。許多學生高中學了中文後，上大學時繼續選擇中文專業，有些學生甚至一路讀到碩士和博士”，賽義達說。但她認為，外國學生在較早的年齡學中文時，面臨的一大挑戰就是漢字的書寫，“不過，只要我們寓教於樂，讓他們感受到中國文化的美麗和漢字背後的故事，他們就會對漢字產生濃厚的興趣。”

