柯文哲砲打賴侯　吳欣盈在旁補刀批蕭趙

民眾黨2024候選人柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月2日電（記者 鄭羿菲）民進黨2024候選人賴清德日前在電視辯論會上表達“中華民國災難說”，雖坦承口誤少說“憲法”2字，仍引起波瀾。台灣民眾黨2024候選人柯文哲2日砲打藍綠表示，賴就是平常很少講話，沒set好講話就失言，且都是重要事件出錯。他接著笑說，中國國民黨侯友宜更厲害，問什麼都不回答，這就是政治文化的差別。



柯的副手吳欣盈也在旁補充說，昨天辯論會她回答所有的問題，自認為表現是是第一名。而藍綠副手候選人趙少康、蕭美琴面對她提問勞工退休金議題時，卻是在回答長照與托幼，大家可以評估看看，到底是誰有在做功課？



賴清德日前在電視辯論會上稱，“若再把‘中華民國’當成兩岸‘護國神山′，到底是促進和平，還是給台灣帶來災難”？在辯論會結束後，急忙澄清自己失言，漏了講“憲法”2個字。



台灣民眾黨2日上午召開“全台大車掃”記者會，出席者包括柯文哲、吳欣盈、柯競選總幹事黃珊珊、民眾黨“立委”邱臣遠、賴香伶、新北市議員陳世軒、不分區“立委”候選人黃國昌、吳春城、徐瑞希、林國成、張啟楷等人。



柯文哲會後接受媒體訪問，被問及怎麼看《TVBS民調中心》公布副手辯論會表現民調，民進黨蕭美琴40%奪冠，國民黨趙少康31%，民眾黨吳欣盈7%墊底？柯文哲表示，最終人民才是最後的裁判者，所以給人民去決定。他個人覺得吳欣盈就是四平八穩，當藍綠開始在鬥法，我們就很正常地講經濟上、外交上怎麼發展，這也是給台灣人民一種不同的選擇。