傳傅崐萁送小物爭“立院”龍頭？藍選將沒聽說

國民黨台中“立委”候選人廖偉翔。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月2日電（記者 俞敦平)因為近日有媒體報導，國民黨“立委”傅崐萁近期積極的輔選除了主動接任全台挺侯康全國後援總會副會長兼總幹事，最近非常賣力的在全台各地為侯康及其他藍營“立委”候選人輔選。他還透過“好禮三選二”的模式，送出帽子、環保提袋、指甲刀修容組等宣傳小物，被外傳說是為了他爭取下任“立院”龍頭鋪路。國民黨“立委”王鴻薇和國民黨“立委”候選人2日在“立院”受訪時，表示現在談“立院”龍頭言之過早，並認為傅崐萁積極輔選是很正常的。而廖偉翔則表示，他有自己的規劃，也並沒有收到傅崐萁的提案。



由於2024選舉國民黨“立委”選情樂觀，國民黨預期奪回“國會”優勢，甚至有機會出現泛藍單獨過半的情況，加上原本呼聲最高的下任“立院”龍頭，國民黨不分區名單第一名的韓國瑜目前仍遲遲未表態。因此有媒體報導說，傅崐萁的這些舉動是為了爭取未來“立法院”的龍頭。



對此王鴻薇表示，傅崐萁作為侯康競選總部的副總會長，一定會全力的去輔選。她表示，她所瞭解的是，傅崐萁確實有在全台有跑透透，像她那天去幫國民黨南投“立委”參選人游顥輔選的時候，傅崐萁也有去。她認為，傅崐萁一定會非常賣力。至於競選小物的部分，王鴻薇說，每一個候選人都會有競選小物，而且可能會有一些支持者會願意去提供那些競選小物來做這個選舉之用。她說，只要沒有超過新台幣30塊之內，都是符合相關的法律規定的。



另外，對於傅崐萁是否是為了要角逐“立法院長”來做準備，王鴻薇則表示，她沒有聽說這件事。她說，現在對國民黨來講，應該是全力衝刺，讓侯康能夠在大選中勝出，而且國民黨非常希望能夠單獨過半。她說，如果都還沒有開出好成績，現在過早去講這個事情，是不合適的。



國民黨台中“立委”候選人廖偉翔則回應，他沒有收到傅崐萁的“好禮三選二”的資訊，也沒有收到指甲刀、修容組等競選小物。他說，他自己有對於自己競選小物的想法和規劃，也沒有收到傅崐萁的這個提案。