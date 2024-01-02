盧秀燕今率藍選將站路口　特選勝利寶地

盧秀燕向往來人車揮手致意。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月2日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市長盧秀燕今天響應藍營全台同步站路口拜票行動，攜台中市藍營區域“立委”選將到台灣大道、忠明路口集結造勢。據瞭解，選擇該地點除了考量是主要交通要道，拜票能見度高，也有討吉利的意味，因為該地是盧秀燕兩屆競選台中市長站路口的第一站，兩屆都高票當選，堪稱“勝利寶地”。



國民黨2日上午展開全台總動員路口拜票行動，包括正副手候選人侯友宜、趙少康、黨主席朱立倫與地方縣市首長、黨公職人員，同步在22縣市、1139個路口向選民請託。台中市由盧秀燕率領“立委”選將顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、林家興、江啟臣等人，一同在台灣大道與忠明路口造勢、拜票。



盧秀燕率小雞站路口的地點有特別挑過，選在她參選六屆“立委”到兩屆市長“必站”的台灣大道與忠明路口，向往來的人車問候道早安。盧秀燕展現一貫親和力十足的態度，除了揮手打招呼外，也頻頻90度鞠躬，向民眾大力推薦侯康配與台中市藍營區域“立委”選將。



據瞭解，台灣大道、忠明路口除了是盧秀燕每逢選舉必站之處，也是她參選兩屆市長站路口的起點，並都取得高票當選，堪稱“勝利寶地”，值得注意的是，該路口上方近來出現一面印有孫文頭像、青天白日旗以及《禮運大同篇》文字的大型看板，頗有與藍營相呼應的意味。



台灣大道與忠明路口是台中市區車流量相當龐大的交通幹道，銜接西區、西屯區、北區、北屯區，每逢通勤時段攘往熙來，是候選人爭取曝光的最佳地點。