“憲法”災難說　國民黨三問賴清德

國民黨2日召開記者會抨擊民進黨2024候選人賴清德，並提出三問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月2日電（記者 張嘉文）對於民進黨2024候選人賴清德的“中華民國憲法”災難說，中國國民黨今天召開記者會抨擊並提出三問賴清德，包括 一、如果認為“憲法”會把台灣帶向災難，請問賴清德現在競選的是哪一國總統？二、如果沒有“憲法”，兩岸情勢如何維持？會不會變成兵凶戰危？三，如果沒有“憲法”，若賴清德一旦當選，會不會消滅“中華民國”？



國民黨今召開“蕭美琴引蔡英文打臉‘台獨’金孫賴清德！趙少康辭中廣、侯友宜捐社宅，賴皮寮就是不拆？”記者會，由2024競選發言人、智庫副執行長凌濤、侯辦發言人柳采葳出席。



柳采葳強調，趙少康已經辭中廣董事長，侯友宜將凱旋苑部分捐做社宅。但賴清德違建的豪華莊園清清楚楚存在，賴清德及民進黨上上下下的公職卻是視而不見，這透露了賴的內心傲慢，透露出賴對於法治、法規、制度的無視跟踐踏。



柳采葳表示，這種傲慢從賴清德辯論會的態度可以清楚體現出來，賴說“中華民國”是災難，現在“台獨”精神已經瞬間變成是民進黨精神。但這個民進黨金孫，恐怕連蔡英文與蕭美琴都是唾棄的，也很看不起這個民進黨金孫，因為現在全黨要幫賴清德一個人來擦屁股。



凌濤提到，蕭美琴昨天於辯論會說“蔡英文多次強調，我們處理兩岸關係，就是以‘中華民國憲法’、兩岸人民關係條例，未來的賴清德也是”。蕭重重打臉賴清德於辯論會的真心話。但如果連小英女孩蕭美琴都擋不住賴清德，“台獨”金孫將把台灣帶往何種災難？



凌濤表示，賴清德不僅造成台灣人民人心惶惶，也造成國際對於賴清德的“疑賴論”再起。2023年6月20日美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說，美方也不支持“台獨”，反對任一方片面改變兩岸現狀。美國三位重量級學者呼籲賴清德，如果勝選，應考慮凍結“台獨黨綱”，讓維持現狀承諾更有分量和可信。但這篇文章過了一個月後，賴清德馬上說，“中華民國憲法”給台灣帶來災難。他試問賴清德的想法是什麼？賴到底要把台灣帶向何方？



凌濤強調，如果賴清德不要“中華民國憲法”，就請賴大聲講出來，要制定“台灣國”“憲法”，乾脆就把“台灣國的首都”設在賴清德新北萬里的違建裡。所以必須針對賴清德提出三問，這是所有民眾具體對賴的疑慮，賴有責任在剩下十幾天的選戰期間對外說清楚、講明白。