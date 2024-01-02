蔡蕭打臉賴災難說　王鴻薇：顯示美國不認同

藍委王鴻薇接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月2日電（記者 俞敦平）近日，民進黨2024大選候選人賴清德在大選候選人電視辯論會上發言時，表示“中華民國憲法”是災難。這一言論引發了各界的強烈反彈，包括現任蔡英文與賴清德的副手候選人蕭美琴都否認了賴的說法。國民黨“立委”王鴻薇2日上午在“立院”受訪時表示，蔡蕭打臉賴清德的“憲法”災難論，顯示了美國對於賴清德的言論是不認同的。



在元旦談話中，蔡英文重申了她的兩岸政策，即“和平、對等、民主、對話”，並強調“憲法”不是風險，而是保障台灣人民的權利與責任。她也呼籲兩岸雙方應該尊重彼此的制度與價值，並以和平的方式解決分歧。在電視辯論會上，蕭美琴也表明了她的立場，即她會繼續沿襲蔡英文的路線，並以“中華民國憲法”以及兩岸人民關係條例為兩岸政策的基準，並尋求兩岸共識與合作。



王鴻薇則對此表示，蔡英文與蕭美琴事實上都是打臉了賴清德，並透露出美國人對於賴清德的言論是不認同的。她認為，這一點也是耐人尋味的有高度的敏感性。她質疑，賴清德是否真的代表了民進黨的兩岸政策，還是只是在為自己的政治利益謀算。



另一方面，國民黨2024大選候選人侯友宜在大選候選人電視辯論會上發言時，表示如果勝選，他會推動聯合政府，並邀請其他在野政黨的人才加入。他說，這是為了讓台灣能夠有更好的發展和未來。



王鴻薇對此表示，這是國民黨一貫的理念，也是展現誠信的一方面。她說，國民黨早在談藍白合作的時候，就已經提出願意推動聯合政府，並希望在政黨輪替後，能夠與其他在野政黨一起合作，共同振興台灣。她也表示，侯友宜的說法得到了黨內的高度支持，並期待他能夠順利當選。