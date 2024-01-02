趙少康：蔡英文實際行為的確是“台獨”

國民黨2024大選副手候選人趙少康受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北1月2日電（記者 張穎齊）蔡英文1日發表任內最後一次元旦講話，大陸國台辦發言人陳斌華認定，蔡英文路線就是“台獨”路線。中國國民黨副手候選人趙少康2日表示，蔡英文嘴巴上當然說自己不是“台獨”，但實際行為的確都是，用的機關人員全都是綠油油，且“台獨”立場非常明顯。



趙少康今日上午陪同國民黨新北市東區“立委”候選人葉元之車隊掃街，行前先在板橋區的深丘福德宮參拜，上車前接受媒體聯訪。



記者問，國台辦認定蔡英文路線就是“台獨”路線。趙少康說，那就問國台辦，別問他。不過他認為，蔡英文嘴巴上當然說自己不是“台獨”，但“中選會”委員、大法官、“監察院”、NCC通傳會、“促轉會”、黨產會，全都綠油油，都是“台獨”立場非常明顯的人，包含課綱修改等作為，嘴巴上說不是，實際行為的確是“台獨”，連黑熊學院的沈伯洋都是打頭陣的民進黨不分區“立委”候選人，要打“台獨”的巷戰、游擊戰。孔子說過：“聽其言，觀其行”，實際就是“台獨”行為。



記者問，蔡英文稱“中華民國憲法”不是風險，是否打臉賴清德說“中華民國憲法”是災難？趙少康說，的確也算打臉，但蔡英文講的也奇怪，九二共識的一中，他認為的當然是“中華民國”，絕對不是一國兩制，蔡英文怎都要認同大陸領導人講的話呢？要相信自己啊。



葉元之補充說，蔡英文每次都幫賴清德擦屁股，賴常把心裡話講出，賴要怎麼當“中華民國”“副總統”？把“憲法”當成災難，荒謬，蔡英文也看不下去。不過蔡、賴本就有心結，最後階段貌合神離很正常。

