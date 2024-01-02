和音：中國將繼續以自強不息的精神奮力攀登

這是12月19日在廣西防城港市拍攝的一家鋼鐵生產企業（無人機照片）。（來源：新華社） 中評社北京1月2日電／據人民日報報導，中國式現代化是走和平發展道路的現代化，既造福中國人民，又促進世界各國現代化。新的一年，中國將繼續以自強不息的精神奮力攀登，以中國式現代化書寫人類進步事業新篇章



在二〇二四年新年賀詞中，習近平主席總結中國人民接續奮鬥、砥礪前行取得的成就，激勵中國人民繼續一往無前、不懈奮鬥，堅定不移推進中國式現代化，推動構建人類命運共同體，建設更加美好的世界。“習近平主席的新年賀詞展現大國自信”“中國不僅發展自己，還積極向世界開放”……透過習近平主席發表的新年賀詞，國際社會看到了一個欣欣向榮、昂揚奮進的中國，一個胸懷天下、勇於擔當的中國。



這幾天，國際社會高度關注中國元旦假期出行，從火熱的旅遊市場看到一個活力滿滿、熱氣騰騰的中國。2023年，中國經濟持續回升向好，在風浪中強健了體魄、壯實了筋骨，為世界經濟復甦注入了新動能。近段時間，多家國際機構上調中國經濟增長預期。國際社會普遍認為，中國依然是全球增長最大引擎，2023年對全球經濟增長的貢獻預計達到1/3。據報導，2023年中國船企承接了59%的全球新造船訂單量，占比連續三年位居全球第一；中國汽車工業協會的數據顯示，2023年中國汽車產銷量有望達到3000萬輛左右，新能源汽車產銷量預計超過900萬輛，汽車出口接近500萬輛，汽車產業成為工業經濟增長的主要拉動力。巴基斯坦《民族報》網站刊文指出：“在全球經濟的大舞台上，聚光燈無疑已經轉向東方。”



2024年，中國方方面面將更加令人鼓舞。1月1日，中國首艘國產大型郵輪開啟商業首航。這與C919大飛機實現商飛、神舟家族太空接力、“奮鬥者”號極限深潛，以及國貨潮牌廣受歡迎，國產新手機一機難求，新能源汽車、鋰電池、光伏產品給中國製造增添新亮色一樣，都是中國的創新動力、發展活力勃發奔湧的體現。“中國以自強不息的精神奮力攀登，到處都是日新月異的創造。”習近平主席在新年賀詞中指出。中華民族是勇於創新、善於創新的民族，中國矢志不渝實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，有信心、有能力實現高水平科技自立自強，開辟發展新領域新賽道，不斷塑造發展新動能新優勢。俄羅斯政治觀察家德米特裡·科瑟列夫表示：“中國先是成了世界生產車間，如今又成了幾乎所有未來重要行業的全球領先者。”

