北極地區安全態勢更趨嚴峻（環球熱點）

在格陵蘭東部拍攝的一座冰山。（來源：新華社） 中評社北京1月2日電／據人民日報海外版報導，最近，美國單方面宣布擴大對北極和白令海大片區域的大陸架的主權要求。美國此次提出主權要求的大陸架面積約100萬平方公里，具有“重要的戰略價值”。不久前，美國與瑞典、芬蘭簽訂防務協議，允許美國進入芬蘭15個軍事基地，加緊在北極地區的戰略部署。



地區緊張局勢加劇



據美國彭博社報導，美國國務院2023年12月19日發布《擴展美國大陸架外部界限的公告》稱，距離海岸200海里以外的大陸架部分被稱為“外大陸架”，美國在7個地區擁有“外大陸架”：北極、大西洋、白令海、太平洋、馬里亞納群島和墨西哥灣的兩個地區，面積約為100萬平方公里，約為加利福尼亞州面積的兩倍。



美國國務院解釋稱，這一決定涉及的“是地理問題而非資源問題”。美國對大陸架邊界的擴展不會引起與俄羅斯的領土爭端，但需要與加拿大和日本在其主權主張重叠的地區劃定海洋邊界。



上海國際問題研究院全球治理研究所副所長、研究員趙隆在接受記者採訪時表示，美國國務院公布包括白令海和北極海域的大陸架外部界限醞釀已久，該公告由美國務院領導下14個不同部門組成的“外大陸架工作組”發布，基於美國國家海洋和大氣管理局和美國地質調查局等機構自2003年以來的海洋測繪和數據收集。



據俄羅斯衛星通訊社報導，針對美國單方面宣布擴大北極地區的主權要求，俄羅斯國家杜馬北極委員會主席尼古拉·哈裡托諾夫表示，這種做法不可接受，並可能加劇地區緊張局勢。



“美國單方面宣布擴大北極地區的主權要求是蓄謀已久的行為。”上海交通大學凱原特聘教授、上海交通大學極地與深海發展戰略研究中心主任薛桂芳在接受記者採訪時表示，對大陸架的任何要求都必須由根據《聯合國海洋法公約》（以下簡稱《公約》）成立的聯合國大陸架界限委員會審議。美國尚未批准該《公約》，因此，美國此舉是在沒有任何國際法律基礎的情況下採取的行動。

