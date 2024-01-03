台胞在京觀看新年音樂會：充滿希望和喜悅

在京台胞於1月1日晚觀看了國家大劇院新年音樂會（中評社 海涵攝） 中評社北京1月3日電（記者 海涵）在2024年到來之際，在京台胞於1月1日晚觀看了國家大劇院新年音樂會。該活動隸屬於系列文化交流活動——“台胞看大戲”。據悉，“台胞看大戲”活動定期組織在京台胞觀看優秀演出劇目，通過戲劇、昆曲、民樂、音樂劇等多種藝術形式，以傳統藝術經典演繹與現代元素精彩碰撞，為在京台胞帶來一場場古典與時尚碰撞的文化盛宴。



當晚的新年音樂會由國家大劇院管弦樂團、國家大劇院合唱團共同呈現，共包括14首演出曲目和1首返場曲。曲目既有《千里江山》《豐收漁歌》等中國經典曲目，也有G小調序曲、拉科奇進行曲等西方經典樂曲，為現場觀眾帶來了一場酣暢淋漓的聽覺盛宴。



“這場音樂會特別棒，希望更多台灣同胞可以來聽。”聽罷音樂會，北京台協會長陳文館同中評社記者分享。他說，這場音樂會聽起來充滿了希望、充滿了歡喜。整場音樂會節奏特別好，裡邊也融入了很多中國文化的特色。“中華文化在世界文化中是非常夠格的一員，這場音樂會也是世界級的感覺。”



談及新的一年對兩岸關係有哪些期待，陳文館說，就像音樂會最後一首曲目中的歌詞——“藝術常青，和平常在”，我們也希望兩岸關係在新的一年裡越來越好。和平才是兩岸同胞的最佳路徑選擇。



陳文館也說，文化是最打動人心的，期待開春之後兩岸之間有更多的文化交流，通過文化、藝術將兩岸同胞的心連接在一起。

