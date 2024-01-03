在京台青有何新年期待？願兩岸同胞好好生活

台生張明珍（中評社 海涵攝） 中評社北京1月3日電（記者 海涵）在京台胞於1月1日晚觀看了國家大劇院新年音樂會。期間，幾位台灣青年接受中評社記者採訪時向兩岸同胞送上祝福。她們普遍表示，希望新的一年兩岸同胞能夠開心平安，好好生活。



台生張明珍就讀於首都醫科大學婦產科學專業，她目前是研究生一年級，正在北京婦產醫院實習。在接受中評社記者採訪時，她表示，2023年最大的收穫就是在通過了臨床本科的學習後，可以繼續在首都醫科大學攻讀研究生。通過在醫院的工作學習，她也慢慢找到了自己的節奏和未來的目標，感覺收穫滿滿。



這次來參加“台胞看大戲”活動，走進國家大劇院聽新年音樂會，張明珍興奮不已。“我超激動的，”張明珍告訴記者，“雖然已經在北京讀了很多年書，但是這是我第一次來到國家大劇院。國家大劇院作為對外開展藝術表演的大平台，我很遺憾此前都沒有來過。這次能有機會來看，感覺很激動，也很感謝有這次機會。”



在2024年的第一天，張明珍也給兩岸同胞送上了祝福，她說，“兩岸同胞都是一家人，希望大家可以開開心心過新年，希望兩岸所有的親朋好友都可以平安健康。”



同樣來自首都醫科大學的台生李珮琪告訴中評社記者，在新年第一天，能夠跟來自不同地方的台胞一起聽音樂會、感受新年的氣氛，感覺很難得。雖然我們沒有在家人身邊，但是大家就像一個大家庭。



談及在北京跨年的感受，李珮琪說，以前跨年都是跟家人一起。“這次跨年在北京，但也不孤獨。同學、朋友們一起為期末考試復習、也一起做了年末總結，度過了許多歡聚時光。”

