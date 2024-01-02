趙少康再嗆賴清德幫藥廠關說　有種就告

趙少康接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北1月2日電（記者 張穎齊）中國國民黨副手候選人趙少康1日在辯論會上驚爆民進黨2024候選人賴清德過去當“立委”時，幫藥商關說精神病科用藥，遭賴清德競選辦公室駁斥是假訊息。趙少康2日加碼說，賴辦有種就告他，屆時會傳以前當過衛生署藥政處長的王惠珀博士當證人。



趙少康昨爆，賴清德2003年當“立委”時，去關說海燕公司的精神病科的用藥，時任藥政處長的王惠珀不從，賴就砍藥政處預算，凍結8000萬元新台幣，賴清德比陳水扁還不如，當“立委”就在做貪瀆的事。賴競辦發言人戴瑋姍反擊，趙少康公然抹黑造謠、散布假訊息，根本就是無中生有，過去就已被踢爆王惠珀撰寫的是錯誤文章。



趙少康今日上午陪同國民黨新北市東區“立委”候選人葉元之車隊掃街，行前先在板橋區的深丘福德宮參拜，上車前於區運路接受媒體聯訪。



趙少康表示，賴清德過去與新潮流一直幫藥廠施壓，若認為趙少康在散布假訊息，就請賴辦告他，大家一起到法院，開庭傳證人，他就傳王惠珀，證人不能作偽證的，賴清德當“立委”時就是去藥政處施壓，是否海燕公司給什麼好處？另外賴清德老家違建，還用20幾名維安人員，這些請維安的預算，居然是去看管違法的幽靈房屋，實在令人啼笑皆非。



國民黨屏東縣議長周典論涉嫌幫鴻海創辦人郭台銘賄選連署，卻遭爆是國民黨潮州鄉長周品全咬出周典論，以500萬元交付1萬份連署書，媒體問是否為藍營互咬？



趙少康直言，當然是民進黨司法介入，周品全為何要咬周典論？當然是司法介入啊，他沒說周典論沒問題，但為何周在幫侯康配站台後2天被聲押？時間上很奇怪，起訴周的女檢察官的老公是屏東的法治科長，該科長的處長長官，就是現在被民進黨提名選屏東“立委”，這關係不奇怪嗎？也不迴避。



趙少康說，現在是綠色恐怖，還有里長去大陸旅遊回來被約談，到底違反什麼法？吃一兩頓飯就會變節嗎？民進黨對民主也太沒信心，蔡英文、賴清德、陳水扁、呂秀蓮、謝長廷等民進黨大官都去過大陸，沒接受過招待的幾頓飯？那一回來台灣就變成共產黨？是滔天大罪嗎？難怪民調訪員說，現在問民眾支不支持侯康配，民眾都遲疑不敢答。



媒體問，趙少康昨辯論會稱自由時報是收受廣告預算的綠媒，要求道歉？趙少康打趣笑說“那我今天公開講，自由時報是藍媒，這樣會比較高興嗎？自由時報是支持國民黨的，謝謝自由時報！”引發現場記者竊笑。