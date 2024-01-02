藍委候選人曝高端股東名單　一片綠友友

國民黨團召開“民進黨的高端？高端的民進黨？”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月2日電（記者 俞敦平）中國國民黨台中市“立委”候選人廖偉翔2日上午於“民進黨的高端？高端的民進黨？”記者會上爆料，高端股東名冊中有大量的民進黨相關人士，懷疑存在內線交易的嫌疑，要求檢方盡速徹查，還原真相。



國民黨團2日上午於“立法院”召開“民進黨的高端？高端的民進黨？”記者會，副書記長王鴻薇主持、台中市“立委”候選人廖偉翔、台中市“立委”候選人林家興、台中市“立委”候選人羅廷瑋、律師林瓊嘉出席。



王鴻薇表示，前幾天廖偉翔提供了三個高端董事會的錄音檔，曝光後引起社會震驚，錄音檔中幾乎證實了政府用一個高於行情的不合理的價錢去買高端疫苗，以及高端疫苗在取得EUA的過程中，有特定的人士幫忙開綠燈。她說，今天廖偉翔要再進一步的爆料，也就是在高端的股東名冊裡面，是不是還有貓膩。



廖偉翔則說，他在上個禮拜公布了三段高端董事會錄影檔後，高端也發出聲明稿，已經充分顯示出這三份錄影檔為真。錄影檔裡面有提到有成大醫師說“穩通過的一路開綠燈”，然後還有“700元（新台幣）以上拿來當獎勵拿到董事會分掉”這些話，高端遲遲沒有說明到底這個成大醫師是誰，“衛福部”也沒有告訴人民疫苗採購從700元到881元議價過程到底是什麼，不免讓人有質疑，民進黨放水圖利高端。



廖偉翔進一步指出，他收到的資料不僅衹有錄音檔，還收到了一份高端的股東名冊，經過爆料者的比對，至少有一千多名的民進黨員持有高端股票，裡面還有多名的綠營重要人士，包含民進黨的劉姓前“立委”、信賴之友會的核心幹部、蔡英文的地方婦女會會員會的核心幹部，也就是所謂的“綠友友”人士們。



廖偉翔說，他們也可以看到在2020年的時候，高端的股價大概都在30元左右的低點，相對的高點最高點也衹有來到121元（高端股價在2021年五月17號曾高達417元），而他們剛剛所提到的劉姓前“立委”在2020年的時候也出現在高端財報的十大股東名單裡，代表他就是在2020年的這個高端股價的相對低點進場，但是到了2021年的時候他就沒有出現在十大股東的名單上，也代表說他在2021年出售了大量的股票，而2021年也剛好就是高端股票漲最多的時候。

