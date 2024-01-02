趙少康：僅一點差距　盼柯粉相挺下架民進黨

國民黨2024大選副手候選人趙少康及新北市選將葉元之(左一)接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北1月2日電（記者 張穎齊）2024大選進入倒數最後關頭，2日是民調封關前最後一天。中國國民黨副手候選人趙少康表示，現在出現肅殺的氣氛，民眾對於民調是否支持國民黨侯康配，很猶疑，但他瞭解離民進黨賴蕭配衹有一點差距，希望台灣民眾黨柯文哲粉絲若也希望下架民進黨，就支持侯康配。



趙少康今日上午陪同國民黨新北市東區“立委”候選人葉元之車隊掃街，與會的還有國民黨社會部主任水雲翔、新北市議員黃心華等，行前先在板橋區的深丘福德宮參拜，上車前於區運路接受媒體聯訪。



記者問，今日民調封關，侯康仍落後賴蕭？趙少康說，要努力、加緊拚，其實民調訪員很挫折，因問民眾是否支持侯康配時，會很猶疑、躊躇，這氣氛滿肅殺的，因民眾不知道是誰做民調？可能是“調查局”、“國安局”、情報局、民進黨，因此不太願意講。



媒體追問，民眾黨再喊棄侯保柯？趙少康笑說，民眾黨當然會這樣講，但從各種民調都可看出，侯康配與賴蕭配就差一點的距離，但基本上侯康配贏民眾黨柯盈配還滿多的，若民眾黨粉絲、柯粉也希望下架民進黨，那請支持侯康配。



媒體問，趙少康邀柯文哲共組聯合政府，但柯不屑，反嗆國民黨公公婆婆太多，國民黨主席朱立倫跟侯友宜先搞定誰做主。趙少康說，幹嘛問朱立倫？將來的政府當然是侯友宜做決定啊，侯友宜是老大、是老闆，柯文哲別什麼都把國民黨扯進來，侯友宜其實也沒跟國民黨那麼靠近，他也離開國民黨30年，所以侯康配當選，會徹底改造國民黨。



媒體又問，柯文哲還嗆侯康配是大陸支持的？趙少康長嘆，唉，柯文哲已選舉選到腦筋不清楚，搞意識形態，柯被民進黨講親中時很生氣，怎不想想自己現在講的話？大陸何時說要支持他？大陸又怎會喜歡他？他說過這輩子都不會與大陸談統一，香港更被搞得一蹋糊塗，他還希望放了前壹傳媒董事長黎智英，大陸哪會喜歡聽他講的這些話？叫柯文哲照他講的話念一遍，柯文哲敢嗎？

