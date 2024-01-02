藍爆高端股東有多名綠大咖　告發內線交易

國民黨團召開“ 民進黨的高端？高端的民進黨？”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月2日電（記者 俞敦平）“立法院”國民黨團2日舉辦“民進黨的高端？高端的民進黨？”記者會，台中市“立委”候選人廖偉翔指出，他上周公布高端董事會3份錄音檔，提及高端疫苗疑似遭護航，一路開綠燈過關，如今收到一份高端股東名冊，顯示有1000多名民進黨員持有高端股票，包含民進黨劉姓前“立委”、信賴之友核心幹部、蔡英文地方婦女後援會幹部等，質疑涉嫌內線交易疑慮，將赴台北地檢署告發。



廖偉翔、林家興和羅廷瑋等三位台中“立委”候選人今日北上召開記者會並於會後將赴北檢提告。控告高端董事長陳銘政、總經理陳燦堅、民進黨前“立委”劉俊雄3人涉嫌詐欺、圖利、證交法內線交易罪。林家興也劍指選區都在台中的民進黨“立委”何欣純、莊競程、張廖萬堅等人護航高端，痛批他們是＂擋疫＂“立委”。羅廷瑋則強調吹哨者保護法的重要性，他痛綠營就是弊案重重才會遲遲不敢通過吹哨者保護法，並允諾他假如當選一定會全力在“立院”推動吹哨者保護法。



2日上午國民黨團於“立法院”，召開“民進黨的高端？高端的民進黨？”記者會，副書記長王鴻薇主持、台中市“立委”候選人廖偉翔、台中市“立委”候選人林家興、台中市“立委”候選人羅廷瑋、國民黨不分區“立委”候選人林瓊嘉律師出席。



林家興揭露執政黨的委員在疫情期間，為了保護高端疫苗的利益，封殺了所有要求公開透明、進行三期臨床試驗、揭露股東名單的決議案，他特別點名三位台中的民進黨“立委”何欣純、莊競程、張廖萬堅護航高端，痛批他們是＂擋疫＂“立委”。他指出，高端疫苗的股東中有許多民進黨的人士，有涉及操縱股價和內線交易的嫌疑。他還批評執政黨的委員犧牲人民的健康，把人民當白老鼠，散佈不實的謠言，說高端疫苗不需要三期臨床試驗。他強調，執政黨的委員的作為令人髮指，他們應該要向人民報告，並讓司法徹查高端疫苗的弊案，還給人民一個公道。



羅廷瑋說，政府和民意代表應該是解決人民的問題，但是現在的政府跟綠營民意代表指是在貫徹黨意。他表示，民進黨如今最不希望通過的法案就是吹哨者保護法。他表示，目前的爆料者們都是揭弊的英雄，他希望未來能有更多的人可以站出來，能夠向他爆料，讓他來揭露弊案，讓他可以為人民發聲。他也承諾一定會全力以赴的保護這些揭弊者。他指出，為什麼吹哨者保護法不能通過，就是因為民進黨害怕通過以後，如雨後春筍，所有的爆料者都相繼出來，爆料民進黨這八年來的執政惡形惡狀。他再次強調，未來他進入“立院”，一定要全力推動吹哨者保護法，讓更多貪腐弊案能夠一一現行。



林瓊嘉則認為，疫苗是關係人民的生命跟健康的戰略物資，人民有權知道政府採購的細節，政府有義務公開透明。他指出，高端公司的營業密可以保留，但政府不能以此為由，不公開合約的內容。他也表示，既然現任副手賴清德都說公開高端合約是符合社會正義，那麼政府就應該要滿足人民的期待，不要讓民事違約賠償取代人民對生命健康的自治權利。他期待，政府能夠把一切攤在陽光下，才有廉能乾淨的政府。