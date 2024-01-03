水雲翔語中評：侯康有相當大的信心最後衝刺

國民黨組發會社會部主任水雲翔接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北1月3日電（記者 張穎齊）2024大選進入倒數最後關頭，民調封關。中國國民黨組發會社會部主任水雲翔接受中評社訪問表示，藍綠都已激出9成支持者歸隊，關鍵就在中間、年輕選民，最近民進黨2024候選人賴清德講“中華民國憲法”是災難，國民黨副手候選人趙少康爭取與青年溝通，相信能造成選情最後的影響。



水雲翔，淡江大學大陸研究所碩士，資深、基層黨工出身，歷任國民黨新北市黨部書記長、新竹市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣黨部主委，組織動員經驗深厚。



水雲翔表示，各縣市從去年迄今，辦理了多場大造勢，所有縣市都卯盡全力，進行母雞、小雞的聯合競選，要號召所有鄉親大力支持，激發出能量，除動員了各體系輔選候選人外，也有熱情支持者主動號召各行各業、族群代表。相信民調封關後，侯康配仍具有相當大的信心，進行最後衝刺。



水雲翔說，這次2024大選，藍綠選票一定是很接近，藍綠各自的支持者都歸隊，達到9成以上，國民黨也有進行投票工作人員的講習，務求公平、公開、公正，國民黨要的是場公平的選舉，因此一直都有在努力，持續獲得黨內同志與支持者的協助與幫忙。

