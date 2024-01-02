高雄藍選將驚曝　軍方要求宮廟民宅幫屯彈藥

台軍方發文要求與民間宮廟、圖書館、活動中心、社區大樓等簽訂“彈藥預屯協定”。（照片：國民黨提供） 中評社台北1月2日電（記者 張嘉文）中國國民黨高雄市“立委”候選人陳美雅今天北上國民黨中央黨部召開記者會，揭露軍方竟發文要求與民間宮廟、圖書館、活動中心、社區大樓等簽訂“彈藥預屯協定”，此舉已引發地方民眾恐謊，“難道戰爭真的離我們這麼近？”盼“國防部”儘速出面說明，避免民間疑慮持續蔓延。



陳美雅今天和國民黨副發言人賴苡任召開“宮廟、住宅大樓變彈藥庫！？要求彈藥存放在民間 ‘國防部’引發民眾疑慮”記者會，出示軍方彈藥庫發給民間公司、宮廟、圖書館、社區活動中心、婚宴會館的公文，要求民間與軍方簽訂“支援協定書”協助彈藥預屯。



陳美雅質疑，“國防部”挑選存放彈藥地點，應該要遠離住家才對，但軍方這次發函的單位包括住宅大樓，以及身處人口稠密區的宮廟等，包括高雄鼓山區的住宅大樓，還有苓雅、前鎮的宮廟。



陳美雅說，挑選這些地方當彈藥庫，請問現在是全民皆兵了嗎？戰爭已經離我們很近了嗎？此舉已造成地方民眾強烈的恐慌與危險。而軍方的要求讓這些單位極為困擾，答應也不是、不答應也不是，因為若不答應軍方要求，除了怕被政府找麻煩、也可能被抹紅。因此強烈要求政府要出面說清楚，為何找這些地點當做彈藥存放點？



此外，陳美雅指出，公文中說明找民間地點存放彈藥的原因，是要分散彈藥去處，讓敵人無法掌握與偵測，但公文上卻也列出了放彈藥所有的點，該公文又未列為機密，形同根本公開彈藥存放點，不需要敵人偵測，相當荒謬。她強調，不反對軍方分散彈藥的存放，但是應有更適當的地點，難道就在住宅大樓地下室放彈藥？政府應該說明到底戰爭離我們有多近，又為何要急著於選舉前做這樣的事。



賴苡任也指出，絕對不反對全民“國防”與“國防”自主，也支持“國防部”的防衛作為。但問題是公文上清楚列出所有要協調存放彈藥的各個民間單位，包括某某股份有限公司、社區活動中心，竟然還有圖書館、婚宴會館，“國防部”是否能有效管理這些彈藥？又如何弭平民眾對於彈藥存放在身邊的疑慮？“國防部”不能一紙公文就要求民間配合，應該要把相關配套措施與規劃向民眾說清楚。