役期延長憂軍紀　台“檢察總長”下令從重量刑

台“國防部”副部長徐衍璞。（照片：“最高檢察署”提供） 中評社台北1月2日電／台軍方擔憂今年起兵役期延長1年，部隊暴行犯上、抗命、聚眾鬥毆等違反軍紀事件恐頻繁發生，台“國防部”副部長徐衍璞、法律事務司長沈世偉日前與全台檢察長開會研議。“檢察總長”邢泰釗2日再度指示全台檢察長，對於軍人染毒、影響“國防”安全、領導統禦、部隊紀律4類犯行重大之軍法案件，應從速偵結。另逃亡者則須盡速發布通緝，重大案件必要時向法院聲請從重量刑。



台灣在2013年洪仲丘案（義務役士官在軍中遭霸凌致死）發生，軍法移交司法後，軍中對違法官兵，只能採取行懲併罰做法，“軍令如山”已成過去式。台軍方與各界憂心在役期延長後，軍方無法管教義務役役男的違紀行為。



媒體報導，軍紀為“國防”戰力之根本，貫徹軍紀亦有賴司法作為後盾；“最高檢察署”於2023年12月18日召開全台檢察長會議，會議中決議，針對重大軍法個案之辦理，應考量部隊任務特性，並參照2018、2019年檢察機關與軍事機關業務聯繫會議及2020年6月30日檢察長業務座談會議暨參訪中山科學研究院及“國防”科技新知與安全交流座談會議等相關提案所作成之決議辦理，以維護部隊訓練及領導統御，俾有效貫徹軍紀及維持“國防”戰力。



台“最高檢”指出，因應今年1月1日起義務役期延長1年，重大軍法案件如暴行犯上、抗命、聚眾鬥毆等增加，勢必嚴重影響“國防”戰備演訓，“最高檢”多次召開全台檢察長會議決議，針對重大軍法個案辦理，應考量部隊任務特性，以維護部隊訓練及領導統御，有效貫徹軍紀及維持“國防”戰力。

