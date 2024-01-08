中評論壇：郭至君析韓國智庫專家主要觀點

中評智庫基金會研究員、中評社國際部主任郭至君（中評社 陸文煜攝） 中評社香港1月8日電（中評社報導組）上海國際問題研究院學術委員會主任嚴安林一行2023年12月12日到訪位於香港的中評智庫基金會總部，期間，雙方共同舉辦了以“2024年的亞太安全局勢與兩岸關係展望”為主題的思想者論壇，期間，中評社國際部主任郭至君就當前中韓關係和東亞安全局勢綜述了她此前採訪韓國知名智庫和高校學者們的主要觀點，並發表了自己的見解。



首先，郭至君表示，關於中韓關係。韓國專家普遍認為當前兩國關係處在低潮狀態，且受美國因素的制約和朝核問題的影響，仍會在未來一段時間面臨不少挑戰，但彼此之間還是存在著很廣闊的合作空間，需要互相尊重，加強溝通，化解誤會，避免不必要的爭鬥。



成均館大學中國研究所所長李熙玉認為，現在對韓中關係影響比較大的因素是中美關係，兩國如果減少來往，對中韓關係的發展越不利。外交關係的最初目標就是要超越意識形態，創造共同利益、共同繁榮，中韓需要發展這一方面。不同意識形態、價值觀、制度的國家在不互相強迫的情況下實現和諧相處，他認為這種關係在未來的韓中關係中非常重要，這也可以成為兩個國家維持“初心”的新原則。



高麗大學政治外交系教授李東銑表示，中韓關係當前受到挑戰的最重要原因是朝核問題。由於利益不同，中韓之間因某種問題應該會有爭論，但如果理解並尊重彼此的核心利益，就可以避免不必要的爭鬥，兩國就能和睦相處。這對中韓關係的健康發展非常重要，雖然很難，但他認為這是可以做到的。

