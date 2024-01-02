賴清德陷老家違建風暴98歲舅舅童永幫說話

賴清德舅舅童永出席“信賴台灣總動員，守民主護自由”記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月2日電（記者 黃筱筠）有關於民進黨2024候選人賴清德新北萬里老家違建爭議，仍被對手攻擊。今年98歲、賴清德舅舅童永下午出席“信賴台灣總動員，守民主護自由”記者會前，媒體詢問有關於賴萬里老家，童永替賴緩頰說，他不認為這個是違建，過去是礦工放土炭的“土推尾”，過去開礦老闆給工人住的地方，這個地方本來就沒有地目。



童永今年高齡98歲，賴清德是他外甥、孫子是民進黨基隆市議長童子瑋。童永目前是“總統府國策顧問”、基隆信賴之友會理事長，歷任基隆市政顧問、世界童氏宗親會理事長、基隆市各姓宗親會聯合會理事長、基隆市第二信用合作社監事主席。



煤礦開採產生的廢棄土石，拉到山上傾倒，稱為“土堆尾”。



媒體詢問賴清德老家、你妹妹老家是不是屬於違建？童永說，過去的地不清楚，一點不像地，是礦工放土炭的地方，礦坑老闆弄“土推尾地”給工人住。但過去破房子根本沒辦法住，鐵板蓋起來就住了。



媒體追問2003年是否重新加蓋？童永也說，因為不重蓋無法住人，不只是那裡，還有很多礦工庄都被拆光。



他也說，就是利用原本的柱子，有些木柴放一放就去住了，有人比較有經費去裝潢，有些人沒有錢無法整修。



但外界說賴清德老家是違建？童永也說，這樣講不公平，因為不是違建，但是“土推尾地”沒有地目。



媒體詢問賴清德私下有跟你吐露心聲嗎？童永也說，當然有，你們想就知道，至於要說什麼，“他知、我知要怎麼說”。是否有跟你抱怨過？童永說，當然，但不只是那裡，新北市瑞芳、萬里、金山、雙溪等，住那裡的人都知道狀況。那些土地不是在馬路邊，是在土推尾，之後再去開一條路，讓人可以上去，過去車不能走，是因為賴去住之後，車才能走，那不是違建。



童永在記者會上致詞說，他今天拄著拐杖來，還有他兒子帶他來，“雖然我很老還是很打拼”。