日本能登半島地震已造成30人死亡

中評社香港1月2日電／共同社報導，1日下午4點10分左右，日本石川縣志賀町觀測到了震度7（日本標準）的地震，從北海道至九州的廣大地區有震感。建築物倒塌和火災接連發生，石川縣有30人死亡，各地有多人受傷。氣象廳一度向石川縣能登地區發佈了大海嘯警報，在輪島港觀測到了高1.2米以上的海嘯。



據石川縣政府消息，死亡的是輪島市的十多歲男性等15人、珠洲市的6人、七尾市的五十多歲男女與二十多歲女性等5人、穴水町的2人、羽咋市的1名七十多歲男性、志賀町的1名九十多歲男性。



輪島市的著名景點“輪島早市”附近發生大規模火災，約200棟建築起火燃燒。該市有樓房倒塌，14處地點有人員被掩埋。其他地區也接連有建築物倒塌，有消息稱有人被困其中。新潟、富山、福井、岐阜等各縣也有人因摔倒或者建築物倒塌而受傷。



氣象廳把地震命名為“令和6年能登半島地震”。該地震為逆斷層型，推測規模為里氏7.6級。



日本政府2日上午在首相官邸召開緊急災害對策總部（總部長：首相岸田文雄）會議，確認了受災情況。岸田表示，約1000名自衛隊員已抵達災區並開始活動。



地震發生後不久至2日，北海道至九州的日本海一側的廣大地區觀測到了海嘯。氣象廳2日上午解除了向日本海沿岸發出的全部海嘯提醒信息。石川縣知事馳浩表示，珠洲市的飯田港周邊距離海岸100米範圍內遭遇水淹，有住宅受損。可能是受到了海嘯的影響。



在震度7的地震之後，仍斷斷續續有地震發生。氣象廳在1日的記者會上指出“今後一週左右、特別是今後兩三天，需要警惕最大震度7左右的地震”。