賴清德後援會明起站路口　卓榮泰促加強動員

賴競選總部總督導卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月2日電（記者 黃筱筠）選戰倒數11天，民進黨召開“信賴台灣總動員，守民主護自由”記者會，有將近30位各地信賴之友會負責人到場，下達最後動員令，將在明天開始擔任“賴蕭配”分身，每天站路口、掃街拜票、車隊掃街、宣傳車發送等。民進黨前主席、賴競選總部總督導卓榮泰受訪表示，現在進入肉搏戰、選戰白熱化，希望最後10天，大家要加強動員。



賴清德地方後援會系統“信賴台灣之友會”下午宣示總動員，卓榮泰出席後援會記者會前受訪表示，選戰最後的10天非常白熱化，在進行肉搏戰，今天在這場信賴台灣的記者會，也是把過去後援會的夥伴們再召集回來，最後10天請大家要加強動員，不僅是在“總統”這一局，也希望落實到每個“立委”的選區，希望能夠朝“國會”過半這艱鉅的工作再往前邁進一步，“但我還是非常有信心”。



卓榮泰說，以4年前的經驗來看，最後階段的衝刺經常是代表一種能大勢底定的前兆，因此今天這場後援會非常重要，而且明天我們又有街頭的活動，能夠站上全台灣的街頭，也知道今天有人學習，但這也很好，讓大家共同來對人民，展現第一線的訴求，這也是選舉一個很好的模式。



卓榮泰致詞也說，今天是動員會議，希望動員信賴夥伴們走信賴的路，避免過往錯誤的親中道路，呼籲支持者最後一定要站出來投票，最近已經有很多海外民眾回到台灣。希望大家一條心讓“賴蕭配”繼續奉獻服務，讓“國會”再贏一次。



信賴之友會總會秘書長、新潮流前“立委”陳金德提及，今天這場記者會是信賴台灣之友會成立以來第一場記者會，呼籲大家明天站出來挺美德，目前統計明天各縣市會參與美德挺台灣有342個路口，距離台灣368個鄉鎮非常接近，呼籲台灣各鄉鎮站出來力挺“賴蕭配”。



陳金德表示，各縣市信賴之友會成員多由民間人士組成，包括：產業界、學界、醫界、社團界、文化界等。信賴之友會希望透過非傳統政治系統全力輔選，與候選人競選總部分進合擊，在最後10天發揮最大效力。