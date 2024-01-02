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泰國總理宣佈今年3月起對華永久免簽
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2024-01-02 15:43:10
中評社香港1月2日電／泰國總理賽塔1月2日在曼谷表示，泰國將自2024年3月1日起對中國公民實施永久免簽政策。
新華社報導，賽塔當天在總理府舉行的發佈會上說，此前已對中國公民實施了為期數月的入境臨時免簽政策。泰國政府一直與中國相關部門積極協商，最終決定自2024年3月1日起對中國公民實施永久免簽政策。他表示，這一措施不僅將對泰國旅遊業起到積極推動作用，同時也體現出兩國友好關係的進一步提升。
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