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韓國總統：襲擊李在明是不可容忍的暴力行為
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2024-01-02 15:49:27
中評社香港1月2日電／韓國總統尹錫悅2日表示，韓國最大在野黨共同民主黨黨首李在明遇襲，這是韓國社會在任何情況下都不可容忍的暴力行為。
新華社報導，尹錫悅指示警方等有關部門迅速查明真相，盡全力救治李在明。
據韓聯社報導，韓國最大在野黨共同民主黨黨首李在明2日在韓國釜山遭到襲擊。
報導說，李在明當天上午訪問釜山加德島。在接受媒體採訪時，李在明遭到一名持兇器男子的襲擊，頸部受傷流血倒地，在現場進行緊急處置後被送往醫院救治。襲擊事件嫌疑人被當場控制。
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