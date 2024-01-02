韓國總統：襲擊李在明是不可容忍的暴力行為

中評社香港1月2日電／韓國總統尹錫悅2日表示，韓國最大在野黨共同民主黨黨首李在明遇襲，這是韓國社會在任何情況下都不可容忍的暴力行為。



新華社報導，尹錫悅指示警方等有關部門迅速查明真相，盡全力救治李在明。



據韓聯社報導，韓國最大在野黨共同民主黨黨首李在明2日在韓國釜山遭到襲擊。



報導說，李在明當天上午訪問釜山加德島。在接受媒體採訪時，李在明遭到一名持兇器男子的襲擊，頸部受傷流血倒地，在現場進行緊急處置後被送往醫院救治。襲擊事件嫌疑人被當場控制。