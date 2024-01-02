民眾黨發內參民調　黃珊珊稱藍綠白平手

民眾黨2日公布內參民調，目前藍綠白三方幾乎打成平手。（民眾黨提供） 中評社台北1月2日電（記者 鄭羿菲）2024大選民調3日零時起封關，台灣民眾黨今日公布最後一波內參民調，民進黨“賴蕭配”27.2%居冠、民眾黨“柯盈配”26.9%居次、中國國民黨“侯康配”26.4%居三。



柯文哲競選總幹事黃珊珊2日表示，這是電視辯論會後連續3天（12月30日至1月1日）的1800份民調，目前藍綠白三方呈現麻花捲，幾乎打平。她呼籲支持柯文哲的朋友，只要出來投票，柯文哲就會贏！



黃珊珊強調，民眾黨會把民調所有的細節數據、資訊全部公開在網路上，也請社會各界公布的民調機構、公司公布所有細節資訊，能夠被檢驗的民調，才是真實可信的民調。



民眾黨2日下午召開“全家去投票，我們一定贏”記者會，在民調封關前，公布民眾黨內參民調，出席人員包括柯文哲競選總幹事黃珊珊、民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌、陳智菡、文化大學大眾傳播學系教授王翔郁。



黃珊珊表示，現在的民調成為操作選民投票意向的工具，即使明知候選人不足以信任、即使明知下架一個貪腐政黨，上來的也是貪腐政黨。但幾乎所有的民調都是讓選民感到擔憂，讓民眾忘記自己應該要選出什麼樣的領導者。她強調，民調應該只是參考工具，讓政治人物能夠檢討自己的言行、檢討施政。



黃珊珊說，民眾黨這一個月來委託求真民調公司，每天做600份民調、每2天公布一次，所有的細節資料都呈現在網路上。任何名嘴、機構有質疑，請檢視這些細節資訊。在“總統”候選人電視辯論會後的12月30日、12月31日、1月1日連續3天，民眾黨做了1800份民調，結果賴蕭配下降1%到27.2%、柯盈配增加3%到26.9%、侯康配微幅減少0.4%到26.4%，目前藍綠白三方幾乎打平。



黃珊珊指出，辯論會後很明顯民進黨的賴清德支持度下降，且流到柯文哲身上。她要呼籲支持柯文哲的朋友，只要出來投票，柯文哲就會贏！因為柯文哲在20歲到29歲的支持度有五成以上！



王翔郁認為，喚出年輕人的熱情，只要年輕人投票率高，柯文哲當選的機會就會很高。賴清德則是年長民眾支持度高，侯友宜則是鞏固基本盤。



黃國昌說，柯文哲為50歲以下的年輕族群投票率訂下85%的KPI，只要年輕人投票率達到85%，柯文哲就能順利贏得大選，真正可以推倒藍綠高牆。年輕朋友出門投票、相約投票、攜伴投票！