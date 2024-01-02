陳時中：若提我涉高端疫苗內線交易就提告

陳時中。（中評社 資料照） 中評社台北1月2日電／中國國民黨“立委”候選人廖偉翔等質疑高端疫苗涉內線交易，有上千民進黨人，包括高層持有高端股票，上午已赴台北地檢署告發。前“衛福部長”陳時中今天說，內線交易等傳聞跟衛生單位一點關係都沒有，若有人提及他涉內線交易，一定提告。此外，疾管署今天表示，有關檢方偵查相關案件共63案都以“查無不法”簽結，顯示政府無涉及任何不法情事。



國民黨團2日上午召開記者會，爆料高端股東名單，指控高端股東有超過1000人屬於民進黨高層、幹部和黨員，並向台北地檢署提出告發高端詐欺、圖利和內線交易。高端公司今日下午發布聲明表示，股東名冊不會有黨籍資訊，“立委”候選人以不法手段取得資料，穿鑿附會、抹黑造謠一事，公司已委請律師提告，並尋求司法介入調查。



國民黨台中“立委”第4選區（西屯區、南屯區）候選人廖偉翔等人日前召開記者會，公布3段疑為高端內部董事會及審計會的錄音檔，並提及疫苗價格及“一路開綠燈”字句。對此高端表示，針對不實言論，將提刑事告訴及民事損害賠償。



擔任民進黨2024大選候選人賴、蕭台北市競選總部主委的陳時中，今日陪同綠選將拜票後接受媒體聯訪表示，內線交易等傳聞跟衛生單位一點關係都沒有，若有人提及他涉內線交易，一定提告。



他指出，針對高端疫苗合約，態度就是不反對可公布合約，但要尊重合約本身精神，因有年限限制，最快方式就是跟廠商協調後公布，這也是最好方法，若可公布就是好消息。



民眾黨大選候選人柯文哲在辯論會提到高端疫苗採購合約封存30年，陳時中對此說，再次強調是保存30年，不是封存，且從文字來看，若“保”跟“封”都分不清楚，愧對自稱智商有157。陳時中指出，封存是指不能看，但保存可申請審閱，合約保存越久，代表禁得起考驗，對清白有信心，用“封存”就是誣衊影射可能有隱情，且過去就提過多次，合約是保存30年。

