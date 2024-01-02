拼連任！傅崐萁偕縣長妻徐榛蔚花蓮路口拜票

國民黨花蓮縣“立委”候選人傅崐萁站路口向往來民眾拜票。（照片：傅崐萁臉書） 中評社花蓮1月2日電／中國國民黨今天早上7點半發動全台22縣市1139個路口同步展開拜票，中國國民黨花蓮縣“立委”候選人傅崐萁7點30分即率競選團隊及志工，在妻子、國民黨花蓮縣長徐榛蔚、縣議員吳東昇、韓林梅、市代會主席李振瑋、江如玲代表及多位村里長的陪同下，在花蓮市中山路及中正路口，向往來的民眾及車輛懇託、請安問候。



媒體報導，同時花蓮縣13鄉鎮傅崐萁競選服務處團隊也在各鄉鎮重要路口豎起旗幟及象徵侯友宜、傅崐萁的3號標語，全台連線同步拜票，在新的一年的第一個工作日，凝聚力量，展現團結氣勢，向全台各地鄉親拜票懇託。



傅崐萁、徐榛蔚及競選團隊分別站在路口的四邊，用大聲公向往來車輛及行人問候懇託，希望民眾“總統”、“立委”票投3號“侯友宜、趙少康及傅崐萁，讓台灣和平，人民幸福、花蓮發展”，在懇託拜票同時，也提醒人車注意交通安全。受到路過民眾熱情回應，有民眾跟著忘情高喊“傅崐萁凍蒜”、“侯友宜凍蒜”、花蓮人加油”、“國民黨勝利”，更有行駛車輛搖下車窗比出“OK”手勢。



選前倒數11天，2024開工第一天，國民黨全台路口連線拜票，展現團結氣勢，傅崐萁動員花蓮縣13鄉鎮競選團隊站路口向鄉親誠摯懇託，務求贏得勝選，為花蓮爭取交通建設及大發展。