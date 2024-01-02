1月3日可見“年度最大太陽”

中評社香港1月2日電／北京時間1月3日8時38分，地球運行至軌道近日點，這是本年度中地球離太陽最近的時刻，屆時人們將看到2024年的“最大太陽”。為什麼太陽離地球近了，天氣卻很寒冷？太陽到底為啥時“大”時“小”？中國科學院天文科普專家為您揭秘。



新華社報導，中國科學院紫金山天文台科普主管王科超介紹，地球以橢圓軌道繞日公轉，正因如此，日地距離並不固定，離太陽最近的位置稱為近日點，離太陽最遠的位置稱為遠日點，遠日點比近日點遠約500萬千米。每年1月上旬地球經過近日點，7月上旬經過遠日點，分別對應一年中太陽視直徑最大和最小的時刻。



今年，地球於1月3日8時38分運行至近日點，日地距離約為0.983個天文單位，約合1.47億公里。此時，太陽視直徑為32角分31角秒，人們所見到的日面是今年最大的。此時的太陽堪稱“年度最大太陽”，日面視直徑大約比今年7月5日地球通過遠日點時大3.4%。



而在“年度最大太陽”現身的3日後，1月6日就是小寒節氣，我們將迎來一年中最寒冷的一段日子。為啥太陽離地球近了，天氣卻反而寒冷？王科超解釋說，日地距離的變化並非季節變化的主因。地球圍繞太陽公轉時地軸是傾斜的，這使得太陽在地球上的直射點有規律地在南北回歸線之間移動，形成四季。對北半球而言，地球行至近日點時，太陽直射點正處於南半球，此時照射在北半球地面上的陽光傾角大，日照時間短，整體接收到的太陽熱量少，因此溫度較低，天氣寒冷。而地球行至遠日點時，太陽直射點處於北半球，此時雖然日地距離較遠，但地面可以接收到接近直射的陽光，且日照時間長，整體接收到的太陽熱量多，溫度也較高。



有意思的是，日地距離變化會影響到地球繞太陽公轉的速度，這使得地球上不同季節的長度不同。經過近日點時，地球的公轉速度比經過遠日點時要快。在北半球，夏季比冬季更長。