封關民調一次看！賴領先侯3%至11%不等

2024大選各家封關民調。（照片：中時新聞網） 中評社台北1月2日電／2024大選投票日是1月13日，“中選會”宣布3日起，不能對外公布民調。各家民調也在這兩日紛紛出爐，情勢上多為民進黨賴蕭配領先、中國國民黨侯康配緊緊追趕、台灣民眾黨柯盈配落居第三的態勢。媒體整理1日、2日各家公布的封關民調，有些民調差距頗大。綜觀來看，賴蕭領先侯康從3%至11%皆有。



《中時新聞網》整理加封關民調如下：



一、2023年12月29日台灣民意基金會民調



財團法人台灣民意基金會12月29日民調，20歲以上台灣人中，32.4%支持賴蕭配，28.2%支持侯康配，24.6%支持柯盈配。藍綠差距為4.2%。



台灣民意基金會此次民調由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2023年12月22-24日三天；對象以全台為範圍的二十歲以上成年人； 抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣（dual-frame random sampling），市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1071人，市話 751人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依“內政部”最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。



二、2023年12月30日《美麗島電子報》民調



民進黨“賴蕭配”39.6%、國民黨“侯康配”28.5%、民眾黨“柯盈配”18.9%。侯、賴差距11.1%



調查規劃由戴立安問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查範圍與對象為設籍在全台22個縣市，年滿20歲的民眾。調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI），調查時間為12月27日至29日。本次調查成功完訪1253人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。抽樣設計方面是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經“等比分層隨機抽樣”（proportionate stratified random sampling）後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前，再經“隨機跳號”（random-digit-dial, RDD）替換末2碼做為撥出的電話門號。經費來源為《美麗島電子報》



三、2024年1月1日《TVBS》民調



民進黨“賴蕭配”支持度33%，國民黨“侯康配”為30%，民眾黨“柯盈配”為22%。藍綠差距為3%。



本次《TVBS》民調時間為113年1月1日下午4點30分至晚間7點30分，調查方法為市話、手機併用的雙底冊抽樣調查，人員電話訪問共取讀有效樣本1,281位（市話646、手機635）20歲以上台灣民眾，抽樣誤差在95%信心水準下為±2.7個百分點以內，經費來源為TVBS。



四、2024年1月1日《菱傳媒》民調



民進黨“賴蕭配”以36.89%支持度領先，國民黨“侯康配”32.83%排第二、民眾黨“柯盈配”28.64%。藍綠差距為4.06%。



這項調查是由《菱傳媒》委託皮爾森數據負責執行。針對全台灣年滿20歲以上之網路人口，從2023年12月25日至2023年12月29日，共計進行5天，當中有效樣本為12409份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負0.88%以內。抽樣方法採用網路主動發放調查方式，透過資料管理平台（DMP)，在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性。同時針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為與資料庫標籤比對方式，結合問卷題目設計做雙重認證，確保資料正確性與可靠性。透過轉傳分享問卷、重複填答，以及各種不符合隨機抽樣條件之樣本，皆不屬於有效樣本。樣本代表性與加權則採用比率估計法，母群體參數依“內政部”公布2023年7月民眾年齡、性別、戶籍資料，結合皮爾森數據DMP修正網路人口特徵值，逐項重複進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致。



五、2024年1月1日《鏡新聞》民調



支持度依序為賴蕭配35.6%領先、柯盈配24.2%、侯康配24.1%。藍綠差距為11.5%。



該民調由《鏡新聞》規劃、經費來源，委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。時間為2023年12月30日至12月31日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話547、手機552 人，共1099人，95%信心水準下抽樣誤差正負2.96%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話使用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣出號碼。加權方式依“內政部”最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權（Raking）。母體資料來源為“數位發展部”政府資料開放平台https://data.gov.tw/。



六、2024年1月1日《三立電視》民調



《三立電視》公布的最新民調顯示，賴蕭配支持度30.9%、侯康配27.9%、柯盈配23.8%。賴、侯差距為3%。



該調查由三立電視既經費來源，並委託山水民意研究股份有限公司針對全台20歲以上民眾進行調查，抽樣方法係透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。家戶以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼；手機則依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。訪問時間為2023年12月11日至12月12日。有效樣本：完成1000份訪問（家戶500份、手機500份）。95%的信心水準下，抽樣誤差約為±3.1個百分點。加權方式則依“內政部”人口統計資料，進行地區、性別、年齡層加權，以符合母體結構。



七、2024年1月2日《ETtoday民調雲》民調



支持度依序為民進黨賴蕭配38.9%、國民黨侯康配35.8%、民眾黨柯盈配22.4%。藍綠差距為3.1%。



此次民調調查單位為ETtoday新聞雲，由ETtoday民調雲調查規劃（問卷設計、樣本抽樣、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫），經費來源為《ETtoday新聞雲》。調查對象針對設籍在台閩地區22縣市的20歲以上民眾，方式為“手機簡訊”方式通知，後進行封閉性網路問卷調查。回收有效樣本數共1557份，95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.48%。該民調抽樣設計以《ETtoday民調雲》自建會員資料庫內，已貼標設籍台閩地區且年滿20歲以上民眾為抽樣範圍及對象，而樣本抽樣方法採“分層比例抽樣”（proportionate stratified sampling），並分為戶籍地、性別、年齡三維交叉多維分層。上述民調樣本代表性與加權採用“比例估計法”（raking ratio estimation），母群體參數是依據112年11月底台閩地區民眾性別、戶籍、年齡人口統計資料，同時與111年12月民眾教育程度等特徵，並逐項反覆進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致（統計檢定顯著水準p-value<0.05），讓整體樣本即具有代表性。



八、2024年1月2日《聯合報》民調



民進黨賴蕭配支持度為32%、國民黨侯康配27%、民眾黨柯盈配維持21%。賴、侯差距為5個百分點。



上述民調為聯合報系民意調查中心所做之電話調查報導，調查經費來自《聯合報》。調查時間為2023年12月26日到30日晚間，最終成功訪問到1215為民眾，拒訪377人。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.8%內。民調採用全台住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數，並進行隨機抽樣，同時藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點。此外，調查結果依20以上性別、年齡及縣市人口進行結構加權。