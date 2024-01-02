民眾黨槓侯友宜　黃珊珊諷民調不是領先嗎？

民眾黨不分區“立委”候選人黃珊珊（中）與黃國昌（左）。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月2日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨2024候選人侯友宜喊話“6點協議仍算數，若當選一定成立聯合政府。”台灣民眾黨2024候選人柯文哲競選總幹事黃珊珊2日表示，這件事已翻過一頁，不用再提了，若像坊間民調般“侯康配”已經領先了，為何還要出這種大絕招？藍營副手候選人趙少康還要辭中廣董事長？藍營的說法與做法顯然是矛盾的。



2024大選進入最後階段，侯友宜近期遂對柯文哲頻頻釋出善意動作，有意拉攏柯支持者助自己的選舉情一臂之力。侯友宜日前接受網路節目專訪表達，無論外界認為當時的6點協議現在算不算數，但他講過的一定算數，更強調聯合政府，他一定勢在必行。柯文哲則在2日上午強硬回應，沒得談了啦，還談什麼？到底國民黨是誰在做決定？黨主席朱立倫不是說堅壁清野嗎？請侯先跟朱討論完再來講。



台灣民眾黨2日下午召開“全家去投票，我們一定贏”記者會，在民調封關前，公布民眾黨內參民調，出席人員包括柯文哲競選總幹事黃珊珊、民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌、陳智菡、文化大學大眾傳播學系教授王翔郁。



黃珊珊表示，聯合政府的意思是用人唯才不分黨派，不是特定吃別人豆腐。若按照其他坊間民調所述，國民黨不是已經領先了嗎？為何還要出這種大絕招？她認為藍營其實也認為自己是落後的狀態，才需要趙少康辭中廣董事長，又要侯友宜再提6項協議吧？用民調的方式做選舉花招，這是沒有招數的奧步！

