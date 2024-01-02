卅元衝上400　藍揪綠友友持股告高端搞內線

藍選將提告高端疫苗涉內線易易。（照:廖偉翔臉書） 中評社台北1月2日電／中國國民黨“立委”候選人廖偉翔、王鴻薇、羅廷瑋、林家興今日上午共同召開“民進黨的高端？高端的民進黨？”記者會，隨後到台北地檢署按鈴告發高端董事長陳銘政、總經理陳燦堅、民進黨劉姓前“立委”涉嫌詐欺、圖利、證交法內線交易罪。



台中市“立委”候選人廖偉翔指出，經過爆料者的比對，至少有一千多名民進黨員持有高端股票，甚至還有多名綠營重要人士，包含民進黨劉姓前“立委”、信賴之友會核心幹部張姓經理、蔡英文彰化縣婦女後援會陳姓核心幹部，就是所謂的“綠友友人士”。



台中市“立委”候選人林家興表示，疫情期間，高端股價每股從新台幣30元衝到400多元，且民進黨“立委”對高端不利的決議通通否決，懷疑有內線交易！



廖偉翔等人呼籲，檢調應該積極偵辦、主動徹查是否有內線交易、炒股等情事，不可消極縱放！賴清德說要公開疫苗採購資料，如今卻是“衛福部”與高端在互踢皮球，請賴清德在選前全數公布，還給民眾真相！



台中市“立委”候選人廖偉翔表示，他上周公布三段高端董事會錄音檔後，高端發出的澄清新聞稿已經充分顯示初這三份錄音檔確實為真，而他接獲到的爆料資料實際上並不衹有錄音檔，還有一份“高端股東名冊”！



廖偉翔表示，從錄音檔中的成大醫師說“一路開綠燈”、到股東名冊內有大量的“綠友友”持有高端股票，以及700元溢價至881元等爭議，實在令人有足夠的證據懷疑，這其中是否有內線交易、圖利等嫌疑？



律師林瓊嘉表示，第一，高端公司有沒有用不實訊息來獲取標案，若有就，涉及詐欺；第二，政府人員對高端公司有無做不實採購，有沒有明知不實而包庇，若有，就涉及貪瀆；第三，最嚴重問題，當股價異常跌漲，有無內線交易。這是基於人民知的權利，須依法告發，一切攤在陽光下，期待檢調攤在陽光下，告訴大家我們提出的疑點為何不足採信。