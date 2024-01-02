台官方：疫情升溫明起桃機發快篩每人1盒

COVID-19疫情升溫，3日起於桃園機場定時定點提供家用快篩。（圖:台疾管署提供） 中評社台北1月2日電／“衛生福利部”疾管署發言人羅一鈞今天表示，預估1月中下旬台灣COVID－19疫情達到高峰，且春節連假後不排除再有高峰；並因全球呼吸道疾病疫情上升，明天起於桃園機場定時定點提供家用快篩。



疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在疫報記者會上表示，去年12月26日至今年1月1日新增360例COVID－19（2019冠狀病毒疾病）本土確定病例（併發症），較前周325例上升，新增病例中98%未接種新冠XBB疫苗。另上周新增38例死亡病例，與前週相當，且新增死亡個案均未接種XBB疫苗。



針對台灣COVID－19疫情，羅一鈞說，上周COVID－19確定病例及死亡數分別寫下4個月及10周以來新高；預估1月中下旬達到疫情高峰，屆時估每天染疫人數約1.8萬到2萬人，但因緊接著就是春節連假，因連假人潮，加上預估JN.1可能在1月底、2月初成為主流病毒株，不排除春節連假後再有高峰出現。



羅一鈞說明，預定於每日上午7時至晚間10時30分，於桃園國際機場第一航廈及第二航廈的接機大廳及出境大廳共4據點發放，旅客可於入出境時自由領取，不分年齡每人可領1盒（依現貨盒裝數量約4或5劑）；初步規劃執行至春節連假後，會再視國際疫情和台灣境內狀況，決定是否延長。



新增38例死亡中，防疫醫師林稜指出，其中較年輕個案為南部40多歲女性，有糖尿病、高血壓、腦中風等慢性病史，尚未接種XBB疫苗；12月下旬呼吸困難、喉嚨痛、咳嗽就醫，快篩陽性，胸部X光顯示為肺炎，收治加護病房，給予抗病毒藥物治療，但病程快速，住院3天內因為併發敗血性休克死亡。