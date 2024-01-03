潘兆民：柯文哲聲勢上揚牽制綠　有利藍棄保

東海大學通識教育中心教授潘兆民。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月3日電（記者 方敬為）台灣民眾黨2024候選人柯文哲近期在中南聲勢有起色，東海大學通識教育中心教授潘兆民接受中評社訪問表示，柯的聲勢上揚對國民黨而言或非壞事，反而可望牽制住民進黨，並在棄保效應上讓藍營得利。



潘兆民，政治大學東亞研究所博士，現任東海大學通識教育中心教授、政治系兼任教授、兩岸關係研究院執行長、台灣中區教授協會常務理事，曾任東海大學國際教育合作處副國際長、東海大學就業輔導暨校友聯絡室主任、美國紐約州立大學政治系訪問學者及上海復旦大學訪問學者。



昔日挺韓大將陳清茂因不滿中國國民黨大選候選人侯友宜，倒戈挺柯，遭國民黨開除黨籍。他12月23日在高雄號召韓粉、柯粉、郭粉“三粉集結”支持柯文哲，主辦單位宣稱湧入5萬人相挺之後，30日加碼在台中舉辦造勢晚會，強調不動員，讓支持者自發性到場，柯文哲晚間7點到場，掀起造勢氣氛最高潮，主辦單位宣布，現場湧入4萬人。



對於柯文哲在中南部聲勢上揚的相關效應，潘兆民表示，無論造勢場合的氣氛如何，最終還是要觀察能否反映到整體的選民觀感上，也就是說，即使造勢活動人氣爆棚，也不代表開出來的票一定能成正比，相關現象其實從國民黨2020大選韓國瑜競選的經驗可以顯現出來，當年韓國瑜在全台各地的造勢場場爆滿，可是民調從沒有因此上升，最後的結果，眾所周知。



潘兆民認為，造勢的氣氛熱烈容易產生同溫層效應，支持者會有信心錯覺，觀察柯文哲的造勢場合並未正面反應到選民意向上，代表造勢活動的踴躍程度未能代表全體選民的觀感。



當然，潘兆民指出，柯文哲在中南部造勢場合人潮爆棚是事實，代表柯有程度上的影響力，而相關影響力他個人評估，民進黨受到衝擊程度會大於國民黨。因為中南部傳統而言是民進黨的優勢區，柯的政治屬性與綠營重疊，吸納泛綠選民的比例會大於泛藍。