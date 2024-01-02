日本地震死亡人數升至48人

中評社香港1月2日電／據日本廣播協會2日報導，能登半島7.6級地震造成的死亡人數已升至48人。新華社記者2日從中國駐名古屋總領事館和駐新潟總領事館處獲悉，目前暫未收到領區內僑胞受災或傷亡情況報告。



新華社報導，石川縣以及周邊的新潟、福井、富山、岐阜各縣都不斷有居民受傷的報告。目前尚有居民被埋在倒塌的房屋中，後續傷亡人數預計可能進一步上升。



在受災最為嚴重的輪島市，著名觀光地“輪島早市”周圍發生嚴重火災，據報導，有約200棟房屋起火。



據東日本旅客鐵道公司消息，受地震影響部分區間停運檢查的上越新幹線和北陸新幹線2日下午全線恢復運行。航空方面，能登機場跑

道因發現四五處龜裂將在未來幾天處於關閉狀態，多個航班停飛，約500名旅客和當地居民被困機場。同時，震區仍有多條公路或部分路段無法通行，導致相關機構人員難以去現場調查情況，援助物資也出現不足的情況。



據報導，目前石川縣包括能登地區全境在內，共有16個市町停水，目前約1000名自衞隊員已到達災區展開救援。



此次地震重災區石川縣以及富山縣、福井縣均屬我駐名古屋總領館所轄領區。據總領館相關人員介紹，總領館在地震發生後第一時間啟動應急機制，迅速聯繫領區僑領、僑胞以及中資機構、留學生、研修生，並與災區當地有關部門保持聯繫，緊急收集僑胞受災情況。總領館從石川縣華僑華人聯誼會處獲悉，截至2日中午石川縣4000餘名僑胞無人傷亡。一些僑胞因交通受阻被困當地，目前已抵達當地避難所，駐名古屋總領館正在設法與被困人員取得聯繫以提供幫助。



大地震發生後，中國駐名古屋總領館及駐新潟總領館都在第一時間發佈緊急提醒，呼籲領區內中國公民及遊客警惕余震發生並防範次生災害，遵照當地政府防災指令，做好應急避險，防範余震和海嘯，確保人身安全。