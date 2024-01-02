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一架日本航空飛機在羽田機場跑道起火冒濃煙
http://www.CRNTT.com   2024-01-02 17:32:45


　　中評社香港1月2日電／日本航空一架飛機在東京羽田機場跑道起火。

　　據香港電台報導，電視畫面示，火勢猛烈，有大量濃煙由飛機窗戶冒出。報導指這架從北海道飛抵羽田機場的飛機載有300名乘客。有逃生滑梯彈出。

　　傳媒報導，飛機可能是同日本海上保安廳的飛機發生碰撞。 

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