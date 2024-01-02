韓國在野黨黨魁李在明被刺傷頸　無生命危險

中評社香港1月2日電／韓國最大在野黨共同民主黨黨魁李在明，在南部港口城市釜山出席活動時遇襲，頸部被刺傷，送往釜山大學醫院治理，院方表示，診斷後確定李在明沒有生命危險。



韓聯社報導，李在明頸部出現約1厘米的傷口，頸靜脈可能受到損傷，擔心可能引發大量出血或進一步出血。經搶救後，李在明下午已由直升機轉送首爾大學醫院接受進一步治療。



香港電台報導，李在明早上在釜山視察加德島新機場用地後接受記者採訪，突然遭一名假扮支持者的男子襲擊，疑犯行兇後隨即被制服，據報他拒絕透露犯罪動機。

