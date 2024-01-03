外交部答中評：敦促英美正視香港已回歸事實

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京1月3日電（記者 海涵）近日，英、美等國以“媒體自由聯盟”名義發表聲明稱，中國中央政府和香港特區政府利用香港國安法打壓新聞業， 敦促中方遵守國際人權承諾和法律義務。外交部發言人汪文斌1月2日在例行記者會上就此回答中評社記者提問時指出，個別國家打著“新聞自由”的旗號對香港事務說三道四，無非是對香港蒸蒸日上的大勢心有不甘。我們敦促有關國家正視香港已回歸中國的事實，摒棄殖民心態。



汪文斌表示，個別國家以所謂“媒體自由聯盟”名義污蔑抹黑香港新聞自由，攻擊特區政府正當執法，為黎智英等反中亂港分子撐腰張目，我們對此強烈不滿、堅決反對。“阿桑奇”“斯諾登”等案件早已讓世人看清，所謂“新聞自由”不過是有關國家攻擊抹黑別國的工具，一旦涉及其自身利益，這些國家是根本不在乎什麼新聞自由的。他們打著“新聞自由”的旗號對香港事務說三道四，無非是對香港蒸蒸日上的大勢心有不甘，試圖延續自己以往在香港的特權和影響。但這些都是徒勞的。



汪文斌指出，香港是法治社會，有法必依，違法必究。國安法實施以來，香港社會由亂轉治、由治及興，法治正義得到伸張，香港居民包括新聞及言論自由等在內的各項合法權利和自由在安全、穩定、法治環境下得到更好保障，在港國際媒體和記者數量比香港國安法實施前有增無減，這是任何不帶偏見的人都無法否認的事實。近年來，上百個國家連續在聯大三委、人權理事會等多邊人權場合公開發聲，以不同方式就涉港等問題表達對中國的支持，充分說明公道自在人心。



汪文斌強調，我們敦促有關國家正視香港已回歸中國的事實，摒棄殖民心態。打著“新聞自由”的幌子插手香港事務的圖謀注定將以失敗告終。

