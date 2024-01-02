蕭美琴挺苗博雅　主張持續推動性平教育

民進黨2024副手候選人蕭美琴2日下午出席“美琴和你聊教育-蕭美琴、苗博雅與家長有約”座談會。（照片：蕭美琴辦公室提供） 中評社台北1月2日電／民進黨2024副手候選人蕭美琴2日下午出席一項教育座談會時表示，要建立友善的校園環境，讓孩童喜歡去學校、喜歡學習，而校園安全包含反霸凌、反毒，毒品擴張及使用毒品年齡下降，都需要積極面對，也要持續推動性平教育，同時跨部會檢討治安死角，並給予弱勢學生更多支援和關懷。



蕭美琴今日下午前往女書店出席“美琴和你聊教育－蕭美琴、苗博雅與家長有約”座談會，“立委”及“立委”候選人范雲、苗博雅、張雅琳、陳培瑜亦陪同出席座談。



根據蕭美琴辦公室新聞稿，蕭美琴首先說，教育的層面非常廣，簡單和大家說明賴清德和蕭美琴家教育的看法。



蕭美琴表示，首先，是建立友善的學習環境，讓孩子喜歡學習是重點。此外，也包含反霸凌與反毒，近來毒品的擴張速度加快，接觸毒品的年齡也逐漸下修，這是我們需要關注的。



蕭美琴進一步表示，性平教育以及校園內外的治安死角，也是我們所關注的。另外，還有對社會經濟弱勢學生的關懷，我們也希望提供新住民第二代友善環境，展現台灣多元與相互包容。



蕭美琴說，我們也積極培育全球公民素養，透過數位工具連結全世界，像現在有的大學考試可以帶手機或AI工具，讓學生善用手邊工具。數位新工具的導入，也產生新知識的落差，包含教育者也要適應新的環境。



蕭美琴並說，我也重視雙語教育，當初有的人滿抗拒的，造成老師的壓力大，學生要學的內容太多，所以，我們需要完整的配套，包含師資養成。我們還有許多數位工具，輔助大家學習與往前，幫助我們與全世界溝通，和全世界接軌。



蕭美琴表示，另外還有提升特教品質，高等教育和技職，有的學校招生困難，我們需要改變觀念，讓每個孩子都有可以發揮的地方。有些家境辛苦的孩子，去念私立大學，造成學費反而負擔更大的反向分配狀況，所以私立大學也要學費補助。



最後，蕭美琴提到，她在駐美期間，任內也簽過教育MOU，包括政府鼓勵年輕人學習的獎學金，此外，科技人才也相當重要。除了台灣漸進式雙語教育，我們也鼓勵美國人學中文、來台灣，這也是我們和世界接軌的機會。