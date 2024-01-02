羅智強嗆苗博雅：選舉公報不敢廢死主張

羅智強在臉書發文嗆苗博雅，廢死主張不敢放公報上。(照:羅智強臉書) 中評社台北1月2日電／新北某國中發生割喉案震驚社會，廢死議題也隨之成為選戰話題。社會民主黨台北市六選區（大安）“立委”候選人苗博雅批評對手， 中國國民黨候選人羅智強端不出政績和政見，還操弄虛假的廢死議題愚民，這樣並無法掩蓋羅是廢物的事實。羅智強在臉書砲轟，苗人生中最重要的經歷就是廢死聯盟，努力幫苗宣傳苗的廢死政見，竟還惱羞成怒人身攻擊。



苗博雅批評，羅智強端不出政績和政見，還操弄虛假的廢死議題，非常看不起羅智強的行為。且羅這段期間不斷利用發傳單和簡訊方式提出要直球對決，但早已經4次公開邀約過羅辯論，羅都拒絕。



苗博雅喊話，辯論才是直球對決，時間、地點和主題全部讓羅決定，她左右手讓羅，如果羅還不敢出來辯論，就請羅不要再操作廢死議題愚民，操弄廢死議題也不能掩蓋羅是廢物的事實。



羅智強回擊，苗博雅人生當中最重要的經歷就是廢死聯盟，且苗最重要的政見就是堅持廢除死刑，這麼重要的2件事竟然都沒有放在選舉公報上面，不知道苗是不是不小心忘了。



他大酸，他努力幫苗宣傳苗的廢死政見，苗竟惱羞成怒人身攻擊他是“廢物”，主張廢除死刑，又怕別人提到，一天到晚當民進黨側翼、專心監督在野黨，又不肯加入民進黨，到底怎麼回事？