港珠澳大橋年出入境旅客超過1630萬人次

中評社香港1月2日電／記者2日從港珠澳大橋邊檢站瞭解到，2023年經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境旅客超過1630萬人次，出入境車輛超過326萬輛次，分別為2019年的1.29倍和3.8倍。



新華社報導，據港珠澳大橋邊檢站分析，港澳遊旅行團成為推動口岸出入境人數快速增長的主要客流種類。數據顯示，2023年，經港珠澳大橋珠海公路口岸往來的內地旅行團超過4.5萬個，人數超過250萬人次。作為連接粵港澳三地的超級工程，港珠澳大橋已成為內地跨境旅遊團的熱門“打卡地”。此外，年內經港珠澳大橋入出內地的港澳居民超過992.7萬人次，佔出入境總客流近61%，創歷年來新高。



“‘南下’客流恢復，‘北上’客流更旺，‘口岸熱’現象明顯，尤其周末及公眾節假日期間，口岸單日出入境客流紀錄多次刷新，最高達到單日11.5萬人次，刷新港珠澳大橋開通五年多以來的最高紀錄。”港珠澳大橋邊檢站負責人介紹。



港珠澳大橋珠海公路口岸作為“澳車北上”和“港車北上”唯一指定通行口岸，出入境車流同樣迎來快速增長。2023年，口岸連續20次刷新單日出入境車輛最高紀錄，單日最高超過1.7萬輛次。其中，“港車北上”“澳車北上”數量年內累計超過139.5萬輛次，佔車流總

量超過40%。



2023年，港珠澳大橋跨境物流也迎來高增長，年內經珠海公路口岸出入境的貨車超過57.4萬輛次，同比增長超過25%，是2019年的6.4倍。