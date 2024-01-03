外交部：中國不僅發展自己，也積極擁抱世界

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京1月3日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌1月2日在例行記者會上表示，中國不僅發展自己，也積極擁抱世界。新的一年，中國將以更加積極主動的歷史擔當、更加富有活力的創造精神，開創中國特色大國外交新局面，推動各國攜手應對挑戰、實現共同繁榮，推動世界走向和平、安全、繁榮、進步的光明前景。



有記者提問稱，習近平主席發表二〇二四年新年賀詞受到國內外高度關注。一些國際人士紛紛表示，賀詞傳遞了中國發展的信心和力量，讓世界看到一個欣欣向榮、自信開放的中國。我們注意到，習近平主席在賀詞中強調願同國際社會一道，以人類前途為懷、以人民福祉為念，推動構建人類命運共同體，建設更加美好的世界。請問新一年的中國外交將為此作出哪些努力？



汪文斌表示，在2024年新年到來之際，習近平主席發表新年賀詞，回顧中國2023年取得的不平凡成就，展望新的一年中國人民朝著夢想接續奮鬥、砥礪前行的美好前景，表明中國同世界各國攜手前行、共創未來的真誠願望，令人鼓舞、催人奮進。



汪文斌說，在剛剛過去的2023年，國際社會見證了中國為變亂交織的世界帶來穩定性和確定性的大國擔當。一年來，中國成功舉辦中國—中亞峰會、第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇、成都大運會、杭州亞運會，同各方一道唱響和平發展的主旋律，堅持合作共贏的硬道理；習近平主席4次出訪，出席一系列國際會議，會晤老朋友、新夥伴，分享中國主張，深化彼此共識，傳遞中國同各方共迎挑戰、共克時艱的信心。各方更加清晰地看到，中國不僅發展自己，也積極擁抱世界。



汪文斌表示，2024年是新中國成立75周年。新征程上，我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平外交思想為指導，對標中國式現代化目標任務，堅持自信自立、開放包容、公道正義、合作共贏的方針原則，圍繞推動構建人類命運共同體這條主線，以更加積極主動的歷史擔當、更加富有活力的創造精神，開創中國特色大國外交新局面，推動各國攜手應對挑戰、實現共同繁榮，推動世界走向和平、安全、繁榮、進步的光明前景。

