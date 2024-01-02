普京：對別爾哥羅德市的襲擊是“恐怖行為”

中評社香港1月2日電／克里姆林宮聲明稱，普京在新奧加廖沃總統官邸會見了參加烏克蘭“特別軍事行動”的士兵。



TRT消息，俄羅斯總統普京表示，12月30日對俄羅斯別爾哥羅德市的襲擊是“恐怖行為”，並表示“此類罪行不會逍遙法外”。



克里姆林宮聲明稱，普京在新奧加廖沃總統官邸會見了參加烏克蘭“特別軍事行動”的士兵。



普京還看望了在維什涅夫斯基中央軍事臨床醫院接受治療的受傷士兵。



普京在此發表講話時提醒說，12月30日別爾哥羅德市發生了襲擊事件，並表示：“別爾哥羅德發生的事情當然是恐怖主義行為。這是針對平民的襲擊。”



作為回應，他們用高精度武器對烏克蘭境內的軍事人員進行了襲擊，弗拉基米爾·普京表示：“我們將增加此類襲擊。（對別爾哥羅德的襲擊）這絕對是針對平民的犯罪，此類犯罪不會逍遙法外。”



俄羅斯領導人表示，西方向烏克蘭提供軍事支持，並且說道：“他們（西方人）正在用烏克蘭人的手解決自己的問題。幾個世紀以來一直如此，現在正在發生。烏克蘭本身不是我們的敵人。那些想要摧毀並戰略性擊敗俄羅斯的人都在西方。”



普京強調西方製造了這個問題，並通過烏克蘭與俄羅斯作戰，儘管他們幾個世紀以來一直致力於摧毀俄羅斯，但我們會更快地摧毀他們。問題的核心不是烏克蘭，而是那些試圖借烏克蘭之手摧毀俄羅斯的人。 但他們絕對不會成功。



普京表示，他們希望按照俄羅斯的條件盡快結束衝突，並表示“我們不打算永遠戰鬥，但我們也不打算放棄我們的立場。